罕見！埃及木乃伊製作工坊重見天日

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）埃及14日宣布一個振奮考古學界的好消息，深埋地底逾2500年的木乃伊製作工作坊日前在國際考古團隊的努力之下總於重見天日了，這項發現有助暸解古埃及的木乃伊防腐技術和使用的藥膏。

綜合外電報導，由德國蒂賓根大學(University of Tübingen)的埃及考古學家Ramadan Badry Hussein領軍的跨國考古團隊，日前在開羅以南的薩卡拉（Saqqara）一個古代大型墓地，挖掘出深埋地底約30公尺處，已沉睡逾2500年的古代木乃伊製作工坊，這項發現可追溯到公元前664-404年，亦就是古埃及後期。

埃及文物部長Khaled al-Anany在14日的國際記者會中宣布了這項消息並指出，當中最重要的發現，是一個鍍金的銀色面具，眼睛上鑲嵌著方解石，黑曜石等珍貴寶石，是繼1939年出土的同類面具，史上第二張。

credits：Ramadan Badry Hussein / University of Tübingen

他還說，這只是個開始，未來所有的出土文物都會在大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)展示。

Ramadan Badry Hussein表示，這項發現將揭露兩項重要的線索，分別是製成木乃伊所用的油品種類，以及它的化學成分。

這次的出土文物包括上百具木乃伊、木製棺材與石棺等，都處在保存良好的狀態。除了木乃伊防腐工作坊外，還有許多代替往生者的「稱身俑」(ouchebtis)的彩陶、存放死者器官的罐子與其他寫有藥膏名字的瓶罐與亞麻條等。