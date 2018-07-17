日本腦炎疫情創6年新高 40歲以上民眾當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署表示，今年更是日本腦炎疫情是近6年同期新高，目前發生個案多為40歲以上民眾。此外，據統計全台仍有約1萬名幼兒仍未完成基礎疫苗接種，請家長特別當心。

疾管署呼籲，日本腦炎流行季節主要在每年5月至10月，病例高峰通常出現在6、7月。國內上週新增4例日本腦炎確定病例，分別為宜蘭縣羅東鎮、桃園市龜山區、雲林縣麥寮鄉、花蓮縣吉安鄉各1例，皆無疫苗接種史紀錄。

4例個案年齡介於37至52歲，發病日介於6月27日至7月6日，於發病期間皆出現發燒、頭痛或意識障礙等症狀，目前個案皆於加護病房治療中，除桃園個案因意識不清尚無法詢問確切活動史，其他3名個案住家或工作地附近均有豬舍、鴿舍、水稻田或溝渠等高風險環境。

我國自民國57年後將日本腦炎疫苗納入常規接種，幼兒發病率已大幅降低，因此發生個案多為40歲以上民眾，民眾如需在豬舍、鴿舍、水稻田等高風險環境附近活動，或自覺有感染之虞者，建議可前往國內旅遊醫學門診自費接種。

根據疾管署統計，仍有約1萬名幼兒基礎疫苗未接種完成，提醒民眾應儘速帶家中滿15個月以上且未完成疫苗接種之嬰幼兒，至當地衛生所或合約院所完成接種，以避免因感染日本腦炎衍生嚴重後遺症。

我國日本腦炎主要病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、灌溉溝渠、濕地等處，且以黃昏及黎明時分為吸血高峰期。呼籲民眾應提高警覺，加強個人防蚊措施，亦應避免在黃昏與黎明時，於病媒蚊孳生地點活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處塗抹衛生福利部核可之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。