不塑之客！全球限塑大盤點

（台灣英文新聞 / 蔣佩庭 綜合外電報導）科學家估計在2050年海洋的塑膠垃圾量將會比魚還要多，而塑膠微粒將會造成嚴重的食物汙染，因此，繼第一波限塑16年之後，台灣環保署禁止使用一次性塑料吸管新制將於2019年7月1日起正式上路，而台灣企業家也研發出了「甘蔗纖維吸管」來響應海洋保育。

綠色和平指出，不過常是政策先驅的歐美等地卻在減塑工作上有待加強，大部份歐洲國家僅讓業者自行減少塑膠袋的使用率，僅有少部分歐洲國家承諾將會在未來施行減塑，例如：法國、英國。而美國目前只有加州全面禁用塑膠袋，不過包括紐約等數十個城市已經禁用保麗龍。

雖然，台灣政策超英趕美，但卻落後非洲一大截！非洲是全世界禁用塑膠袋最徹底的地方，近60%的國家己力行限塑。目前非洲54個國家中，有34個國家施行限塑政策。

除此之外，雖然台灣減塑有成，但南亞更是不遑多讓，許多國家直接禁用塑膠袋，孟加拉更是全球第一個在2002年就全面禁用塑膠袋的國家，而斯里蘭卡、緬甸的首都仰光吉隆坡、納閩、布城…等等皆在禁止塑膠袋上不遺餘力。

其實限塑一點都不難，家裡的塑膠袋重複利用，購買環保吸管、餐具、買菜使用購物袋…等等，都可以成為海洋保育的敲門磚。