暑假猛玩電動近視暴增 醫：戶外活動可有效護眼

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）暑假是學童接觸3C產品與視力惡化的高峰期，而戶外活動已被研究證實能有效延緩近視的發生及度數惡化，衛生局結合工務局規劃了12條「護eye親山步道」，暑假期間更限定推出視力保健畫作徵選活動和免費專業視力檢查，希望能培養孩子建立健康的生活型態與正確用眼習慣。

北市政府教育局體育及衛生保健科黃國忠科長表示，為有效延緩近視度數增加速度或近視的發生，提醒家長假日應多帶孩子到戶外活動，避免長時間近距離的用眼行為，培養孩子建立健康的生活型態與正確用眼習慣，並定期帶孩子接受專業的視力檢查及追蹤矯治。

除了落實「睡滿8小時」、「吃蔬果均衡飲食」、「看電視、玩電腦少於2小時」、「戶外活動2小時」及「用眼30分鐘休息10分鐘」等規律生活之外，其中「戶外活動」是有效控制近視度數產生及惡化保護因子之一。

而這次規劃的12條步道搭乘大眾交通工具即可抵達，解決家長煩惱交通的問題，又可兼顧登山健身及節能減碳理念。

此外，暑期限定「My戶eye精彩繪 暑我最厲害」視力保健畫作徵選活動，鼓勵學童放下手中的3C產品踏出戶外，拿起畫筆，用繽紛的顏料，發揮想像力及創造力，畫下屬於自己的「暑假最厲害的護眼戶外活動」

黃世傑局長提醒家中有二、三及四年級學童的家長，可以利用暑假，帶孩子持「護眼護照」到臺北市衛生局合約眼科醫療院所，接受免費專業視力檢查並參加抽獎，若經檢查後發現近視，須遵照眼科專科醫師指示，接受追蹤及後續矯治，並改善用眼習慣以避免視力惡化。

有關學童免費專業視力檢查及合約醫療院所名單、護eye親山步道及畫作甄選活動等相關訊息，請上「臺北市學童高度近視防治網」及臺北市政府衛生局網站查詢。