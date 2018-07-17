是否選總統？！郭台銘：百萬分之一的意願幾乎都沒有

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）鴻海集團總裁郭台銘，最近接受媒體訪問時表示，對於是否在台灣參選總統的問題，他「百萬分之一的意願幾乎都沒有」。身為商人，他希望做一些事情，讓中國和台灣的關係更緩和。

郭台銘日前接受鳳凰衛視《領航者》節目主持人于盈專訪。談到在美國設廠，郭台銘表示，美國設廠主要是為了分散風險。鴻海集團是全球性企業，在全球12國設有工廠。美國原來就有工廠，現在準備擴大設廠。其次，美國有人才，在美國不是設工廠，而是高科技生產技術研發中心。

他說，若不走高科技、自動化、無人化、機械人、無人工廠、智能工廠與蒐集大數據等，「我們在美國肯定沒有競爭力」，也是給自己挑戰的機會。

「當我突破了，我在美國設很多工廠」，加上運輸方面，因都是高科技產品，時間很重要，「我在當地做，我可能1、2個禮拜就交貨了」。



6月28日富士康在美設廠動工儀式。美聯社

對於是否要在台灣競選總統，郭台銘表示，他連「百萬分之一的意願幾乎都沒有」。他認為，台灣的問題是歷史的問題。他說，在台灣出生、做為一個外省的子弟，要贏得選舉非常困難，就算贏了，要做好也是非常困難。



郭台銘表示，目前他希望做一些事情，讓中國和台灣的關係能夠更緩和。他認為，做為一個商人，可以發揮的地方更多。「山西人習慣雪中送炭，不習慣錦上添花」。

對於鴻海集團在美中兩國關係中扮演的角色，郭台銘指出，鴻海集團以工業製造為主，商人考量的是「哪邊有市場、哪邊有競爭力」，取得當地的人才、市場和資源統籌運用。他指出，國際性的公司要走向國際化，不論硬體或軟體，製造是核心競爭力。

美聯社

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他也認同實體經濟加數位經濟、以及工業互聯網是國家未來的論點，「如果大家都走網路經濟，社會就空洞化、虛擬化了」。他強調，農業和工業，尤其不能空洞化。

談到工作紀律，郭台銘指出，對同仁在工作上要求嚴厲，是希望同仁做得比自己更好，他抱著「嚴師出高徒」跟培養年輕接班人的心情。

郭台銘並稱，若那麼容易過關，「他們也學不到東西」。他也強調自己都會以身作則，「如果我做不到的，我不會要求，我先做一遍給他們看」。



他認為，製造業走出了實驗室，沒有高科技，只有執行的紀律。他形容，被他罰站越多的高階主管，常常升官升得越快。

郭台銘提到，跟他開會者不超過200人，都是高階主管罰站，「常常被我罰站越多的升官升得越快，因為我要提醒你，你要自己覺得說我重視你、我希望培養你」。



談到接班人議題，郭台銘指出，全世界都有接班人的問題。他形容現在被他罵得最兇的，可能是最有機會接班的；接班人不會是一起創業的這群人，因他總是會有一些抗拒、legacy(包袱)，所以我認為說，我讓年輕人趕快來」。

鴻海集團董事長郭台銘（右3）6月28日偕妻子曾馨瑩（後排左2）攜兒女一同現身，成為富士康在美設廠動工儀式的焦點之一。中央社