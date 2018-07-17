愛迪達加入抗塑革命 2024全面改用再生塑料

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）不讓食品業者專美於前，全球第二大運動品牌愛迪達16日宣布，2024年將全面改用再生塑料，為減塑出一份力。

愛迪達擬全面禁用原生塑膠（virgin plastic），像是聚酯纖維（polyester）。由於易乾、重量較輕的特性，聚脂纖維廣泛運用於愛迪達運動服飾中。不僅限於旗下產品，愛迪達亦打算自今年起，在各大辦公室、零售據點、倉庫、物流中心等一律揚棄原生塑膠，此舉可望每年減少約40噸塑膠量。

愛迪達表示，2019年春夏服飾將含有41%的再生聚脂纖維。該公司也信心滿滿，相信以回收塑膠廢料製作的Parley系列運動鞋，銷量可望從2017年的100萬雙激增至今年的500萬雙。

過去50年來，全球塑膠使用量增加了20倍，未來20年恐怕還會倍增。塑膠廉價、用途廣，但各國政府與消費者都漸漸感受到塑膠帶來的環境成本。研究指，到了2050年，全球海洋中塑膠將多於魚類。

數據顯示，全球僅14%塑膠獲回收利用，比例低得可怕。相較之下，紙類與鋼鐵製品各有58%與90%的回收率。

包括星巴克、麥當勞、IKEA等知名業者也都紛紛加入抗塑行列，擬逐步淘汰塑膠吸管及一次性塑膠用品。