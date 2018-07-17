台南大員皇冠假日酒店迎接壹週年

台南大員皇冠假日酒店2017年9月27日正式營運，在即將屆滿壹週年之際，舉辦一系列歡慶活動，暖身場從八月登場，以「Eye上大員皇冠」為主題，分別有親子寫生比賽、攝影比賽以及寫我日記比賽，希望親子透過彩筆、攝影玩家透過鏡頭以及人人都是部落客，透過精彩圖文，讓更多人認識台南安平這一間擁有豐富人文風采與美食特色的國際級酒店-台南大員皇冠假日酒店，用眼觀察、用眼感受，盡而能Eye上、也愛上大員皇冠，即日起開始受理報名，一起紀錄她的美與寫出她的美好故事。

「Eye上大員皇冠」主題活動一為「親子寫生比賽」，將於2018年8月18日星期六的08:30-11:30登場，分為A組國小1-4年級、B組國小5-6年級以及國中組，每人報名費NT$100，可獲得參賽贈品為陶瓷杯墊乙個、掌中扇乙個、餐飲抵用券NT$100。本活動由酒店統一提供四開尺寸圖畫紙，參賽者可使用彩色筆、蠟筆或彩色鉛筆，但禁用水彩作為繪畫媒材，且畫板、畫架，板凳等用品請自備。本活動將錄取10名優選作品，現金與餐券總價值超過3萬元，請爸爸媽媽幫家中孩子報名，親子度過彩繪歡樂好時光。線上報名https://goo.gl/b3cVLB，親子寫生比賽活動簡章下載https://goo.gl/xKZhRX

「Eye上大員皇冠」主題活動二為「攝影比賽」，邀請對攝影活動有興趣的朋友參與，只要來台南大員皇冠假日酒店您會發現，大廳魚簍天井日夜光影變化萬千，讓人駐足捨不得走；日式酒樽裝飾與紅磚交錯牆面，懷舊的紅磚、時尚的砌法，時而復古、時而現代，讓人有古今交錯、光影虛實的錯覺與美感。攝影高手與玩家們，快快帶著您們的相機配備，捕捉這些建築之美，盡情享受悠閒度假時光。本活動將錄取10件優選作品，評分標準為構圖美感30%、主題性40%、創意表現20%、網路票選10%，現金與餐券總價值超10萬元，其中包含35坪的皇冠套房(價值NT$36,000+10%)，請參賽作品mail至「crowneplazatainansm@gmail.com攝影比賽活動小組 收」，並留上參賽姓名、聯絡電話，即可參與活動競賽。攝影比賽活動簡章下載https://goo.gl/a3St6c 活動截止日為2018年8月24日。

「Eye上大員皇冠」主題活動三為「寫我日記比賽」，人人都是部落客，輕鬆寫我的日記，邀請對圖文創作有興趣的台南市民，以及曾經或即將入住台南大員皇冠假日酒店之賓客，將在酒店旅宿的優閒時光，或是曾到酒店餐廳大啖美味佳餚的滿足時光等，透過親身體驗，發揮文筆創作，記錄這令您難以忘懷的感受，用300個字的文字與1至6張相片，重新再回味。本活動將錄取3位優選者，評分標準為構構圖美感30%、主題性30%、文筆表現30%、創意度10%，現金與餐券總價值超2萬元。請參賽作品mail至「crowneplazatainansm@gmail.com寫我日記活動小組 收」，並留上參賽姓名、聯絡電話，即可參與活動競賽。寫我日記比賽簡章下載https://goo.gl/XLj4bS 活動截止日為2018年8月24日。洽詢電話：(06) 391-1899轉6202，地址：台南市安平區州平路289號。