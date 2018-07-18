〈時評〉重視體育競賽　提升國家向心力

2018年又是世足年，我們可以在電視上或是網路上看到各國的足球員努力為國爭光，也可以看到各國的足球迷為自己心中的足球明星或是支持的國家隊，加油；此時令人不禁在想，體育競賽與國家向心力的關係。

理論上應該是高度相關，因為如果不愛國根本不會代表國家出賽，不愛國根本不會支持這項運動賽事。若從另一個角度來思考，那麼運動可否凝聚國家的向心力呢？

教育並不重視體育課

我們在求學過程中，或多或少有碰過或聽過體育課被借課，換言之體育課並不被重視。如果學生不懂運動的精神與趣味在哪？就連帶著對運動課的各種運動類不感興趣，更別說日後會參與國手選拔或是為自己的國家隊加油了。這是否意味著凝聚國家向心力的力量少了些許呢。

運動凝聚國家向心力、也增加國際曝光度

台灣早期的棒球，如：紅葉棒球隊。四、五年級生應該都還能回味那些年大家一起追著棒球賽事，守在黑白電視前為這群小英雄加油的情形吧。當時大多數台灣人都將他們視為台灣之光，換言之大家都有很關注賽事，也就是大家因運動而產生對國家的榮譽感，這個概念在其他運動同理。而目前台灣比較有名就是籃球林書豪、棒球王建民、高爾夫球曾雅妮、撞球陳純甄、羽球戴資穎、網球謝淑薇與詹氏姐妹、桌球江宏傑、射箭亞洲盃羅筱媛奪反曲弓女子金牌...等等，因為這些運動明星進而影響當年每位台灣人選擇運動的類別。

由以上的內容可知，體育競賽可以凝聚一部份的國家向心力，但每個人喜好不同，見圖1，但如果每一種運動都能凝聚一部份國家的向心力，見圖2的紅點，那累積起來就很可觀了。

圖1：喜好運動的集合示意圖

圖2：運動及國家向心力的集合示意圖

同時當越來越多的台灣選手揚名國際的時候，不也是讓台灣在國際上的曝光度增加嗎？所以重視運動，不僅人民健康，很多身體疾病也會減少，還可以凝聚大家對國家的向心力，還可以提高參與國際賽事的機會，藉此把台灣推向國際舞台。

【結論】建議台灣培養各方面的運動人才

台灣相對於其他國家，對於體育可以再增加一些支持的力道。利用體育可以產生國家向心力、國際曝光率，更別提大家如果喜歡體育，也可以提高自身的健康意識，也就能降低醫療成本，所以這是個一舉數得的行為，我們應該多鼓勵人民重視體育並多參與各項運動競賽。

有鑑於台灣的國土面積較小、財力、場地、人才、體型等相關因素，作者認為應該先提撥運動經費來推廣各項運動賽事、提升選手的能力與經驗，並藉由相關選手的知名度來增加民眾對於體育的熱情與暸解，如棒球、羽球、網球、游泳、田徑、射箭等等，讓更多人暸解進而參與各項運動項目。我們也可以參考韓國在射箭這一項運動項目的表現，他們經常拿金牌，是因為這個運動項目較容易發揮個人優勢，以及射箭相對其他運動較少干擾因素。台灣目前已經俱備一定能力，因此可以借鏡鄰國的成功模式來培養我國選手與運動的推廣。