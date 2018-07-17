  1. 首頁
  2. 財經

日歐簽署貿易自由化協定  全面免徵關稅

日人素來喜愛歐洲商品，有助刺激國內消費

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/07/17 14:15

巴黎薄酒萊新酒（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本與歐盟今（17）日在東京簽署貿易協議，幾乎取消所有雙邊關稅，似欲對抗由美國引燃的貿易大戰。

日相安倍將於官邸設宴款待歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）與歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）。

協議範圍涵蓋全球1/3的經濟規模，以及逾6億民眾的市場。根據該協議，目前99%日本輸歐商品以及94%歐盟輸日商品，無須課徵關稅。日本的免徵關稅措施將逐年擴大至99%歐盟出口商品。這項差異在於稻米產品，因稻米向為日本文化重心，數十年來受到政府保障，具高度政治敏感性。

日本消費者將能以較便宜的價格買到歐洲紅酒、起司及豬肉等，而輸往歐洲的日製機械零件、茶葉及魚類也將降價。

雙邊早在2013年就開始這項貿易自由化協商，今時今日的簽署時機，正值美中貿易大戰白熱化之時，時間點頗為微妙。

與此同時，日方也正洽簽其他貿易協定，如影響範圍極廣的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）。成員國包括日本、澳洲、加拿大、新加坡、馬來西亞、汶萊、墨西哥、紐西蘭、越南、智利以及秘魯。

日本稱本次協議為「安倍經濟」（Abenomics）的一環，在日本人口縮減、購買力日趨保守之際，盼能讓日本脫離委靡的經濟困局。外務省在聲明中表示，日本經濟仍仰賴出口，透過強化歐日關係，活化雙邊直接投資、對抗全球保護主義浪潮，並鞏固日有品牌的國際地位。

歐盟也樂見雙邊貿易自由化，認為有助歐洲出口化學產品、服飾、化妝品及啤酒至日本，提升歐洲就業保障。
貿易自由化
日本
歐盟

相關新聞

憂日本偷開發核武？美國要求減少鈽存量
2018/07/16 16:40
制衡中國海洋擴張　法國加強與日本軍事合作
2018/07/16 11:46
與神同巡！大溪關聖帝君生日藝文活動同慶
2018/07/14 18:43
台灣精品攻日　美魔女黑木瞳：想為「睡眠撲滿」寫專欄
2018/07/14 14:28
日本外相赴美機票錢：來回1000萬台幣
2018/07/13 17:54