日歐簽署貿易自由化協定  全面免徵關稅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本與歐盟今（17）日在東京簽署貿易協議，幾乎取消所有雙邊關稅，似欲對抗由美國引燃的貿易大戰。

日相安倍將於官邸設宴款待歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）與歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）。

協議範圍涵蓋全球1/3的經濟規模，以及逾6億民眾的市場。根據該協議，目前99%日本輸歐商品以及94%歐盟輸日商品，無須課徵關稅。日本的免徵關稅措施將逐年擴大至99%歐盟出口商品。這項差異在於稻米產品，因稻米向為日本文化重心，數十年來受到政府保障，具高度政治敏感性。

日本消費者將能以較便宜的價格買到歐洲紅酒、起司及豬肉等，而輸往歐洲的日製機械零件、茶葉及魚類也將降價。

雙邊早在2013年就開始這項貿易自由化協商，今時今日的簽署時機，正值美中貿易大戰白熱化之時，時間點頗為微妙。

與此同時，日方也正洽簽其他貿易協定，如影響範圍極廣的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）。成員國包括日本、澳洲、加拿大、新加坡、馬來西亞、汶萊、墨西哥、紐西蘭、越南、智利以及秘魯。

日本稱本次協議為「安倍經濟」（Abenomics）的一環，在日本人口縮減、購買力日趨保守之際，盼能讓日本脫離委靡的經濟困局。外務省在聲明中表示，日本經濟仍仰賴出口，透過強化歐日關係，活化雙邊直接投資、對抗全球保護主義浪潮，並鞏固日有品牌的國際地位。

歐盟也樂見雙邊貿易自由化，認為有助歐洲出口化學產品、服飾、化妝品及啤酒至日本，提升歐洲就業保障。