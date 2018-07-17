美FDA批准天花藥物 用來防範生物武器

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA） 13日批准全球首款治療天花（smallpox）的藥物上市，目的用來防範恐怖攻擊的生物武器。

該款名為「TPOXX」的藥物由紐約SIGA Technologies (SIGA)公司生產，共投資了2百萬美元的研發資金，部分資金由美國政府資助，研發出來的藥物未來將由美國政府負責保存。

天花藥物在猴子和兔子的動物實驗上效果良好，治療效果達9成以上，人體實驗方面也具有良好的安全性。該藥物的劑型為膠囊，每天需服用2次，持續14天。

天花藥物在猴子和兔子的動物實驗上效果良好，治療效果達9成以上，人體實驗方面也具有良好的安全性。該藥物的劑型為膠囊，每天需服用2次，持續14天。（美聯社）

天花為一種由天花病毒（variola virus）所引起之急性傳染病，可以對人類造成不同程度的危害，其致死率自1％至30％不等，死亡情形常發生在發病後1或2週內，且無有效之治療方法。

最早於第4世紀於中國及印度發現，16世紀時曾肆虐全球造成350多萬人死亡，於1970年以前，全球每年感染人數超過1500萬人以上，其中至少200萬人死亡。

世界上最後一名感染之天花病例發生於1977年索馬利亞，最後一位因天花死亡的患者死於1978年，世界衛生組織於1980年正式宣佈天花自地球上根除，並全面停止施打牛痘疫苗。

台灣方面自1955年起，台灣就未曾再有天花病例發生，因此自1979年起即停止牛痘接種，故以後出生之民眾均為未接種族群。

天花病毒。（美聯社）

為了研究之用，美國喬治亞州亞特蘭大的美國疾病控制和預防中心與俄羅斯新西伯利亞地區科索夫的國家病毒和生物技術中心儲存了天花病毒，但在 1996 年，世界衛生組織建議於 1999年6月30日前銷毀所有貯存的天花病毒。由於天花病毒可能外流並用於生物恐怖攻擊，因此世界各國紛紛準備天花疫苗備用。