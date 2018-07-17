會歐洲議會訪團　蔡英文籲國際共同面對中國挑戰

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（17）日會見由歐洲議會（European Parliament）跨黨派議員訪團，強調中國的威脅將影響各國，呼籲國際社會與臺灣合作，捍衛自由和民主的價值。

根據外交部新聞，由議員晏馮藍（Frank Engel）率領的訪團，此行目的在於瞭解我國政經發展、兩岸關係現況，以及亞太區域安全情勢等議題，以增進對我國情與重大政策的瞭解，深化臺歐盟雙邊交流。

訪團一行人週二至總統府晉見蔡總統，致詞時蔡總統除了感謝歐洲議會堅定支持臺灣與歐盟展開雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement）的談判，她也強調政府將全力支持此投資協定的簽署，並持續加強推動雙邊的產業交流合作。

提及兩岸關係，蔡總統表示，臺灣願意與中國對話和溝通的誠意不變，但絕不在壓力下屈服，臺灣將堅持民主自由的生活方式、堅定維護主權。

蔡總統也指出，「中國的威脅不僅影響臺灣，其他國家也可能面對相同挑戰」，並呼籲國際社會與臺灣站在一起，共同捍衛自由和民主的價值。

對於臺歐盟未來的合作與發展，蔡總統也表示她「深具信心」。總統提及，歐盟一直是臺灣最大外資來源，光是2017年的雙邊貿易總額便達到美金532億元，創下歷史新高。

蔡總統接著指出，上（6）月在臺北舉行的歐盟創新週（European Innovation Week），不但促成雙方在創新產業及研發領域有深入的討論，雙邊更簽署了產業聚落合作協議，協助雙方的中小企業拓展至國際市場。此外，臺灣正推動的「風力發電4年計畫」，也已經吸引多家歐洲廠商參與。

根據外交部，訪團此行還將會見立法院副院長蔡其昌，並拜會國家安全會議、大陸委員會等機關，以及接受外交部款宴，預計週五（20）離臺。