〈黃金比例4〉：認識生活中更多的特殊比例

延續第一篇「<黃金比例1>：你該穿多高的高跟鞋」、第二篇「<黃金比例2>：大自然的黃金比例螺線」、第三篇「<黃金比例3>：典故與實例」、接著介紹更多事物的比例。

【雞蛋中的黃金比例】

我們常吃的雞蛋也有黃金比例三角形的影子，只要利用黃金比例三角形(36、72、72度)的三頂點為焦點，各橢圓短軸都為此等腰三角形底的一半，所作的三橢圓聯集幾乎與雞蛋吻合，見圖1，順帶一提雞蛋的形狀被稱為卵圓形(Oval)，而非橢圓形(Ellipse)。

圖1

補充說明：不是每種蛋都是卵圓形，見圖2。

圖2

美國白宮會議廳(Oval office)

美國白宮會議廳被稱為Oval office，但Oval這個單字是卵圓型，而會議廳是橢圓形，見圖3，而實際上也是橢圓型，那為什麼叫卵圓形會議廳？可能是當時誤會形狀與名稱的對應，因為蛋形與橢圓形完全是不同的形狀。橢圓形廳的優點為何？美國總統在焦點上可清楚的聽到聲音。特別的是，白宮有相當多的橢圓形設計。橢圓形廳各長度為長軸10.9m，短軸8.8m。

圖3

【黃金比例外的其他特殊比例】

A4的比例由來

為什麼影印的紙張有那麼多的尺寸，A4、B3等等，其中的比例內容為何？

其比例的特殊之處就是對折後，新長方形跟原長方形，比例相同。A4：21×29.7，長比寬比例1.41，而A5：148×210，長比寬比例1.41，可以發現比例接近根號2。因為紙張設計的規則，就是不斷對折後，其構成長方形要比例相同，見圖4。

圖4

所以比例相等可列出，x：1=1：x/2，計算可得到x=根號2≒1.414，最後得到紙張比例訂為1.414:1。

A系列的紙

紙張的區分是以最大張情況為A0、依次對折為A1、A2、A3、…，見圖5。

A0紙張尺寸是最一開始的基準點，長寬雖然有一個比例，但是怎麼規範呢？在早期紙張的大小是沒有統一的，直到德國標準化學會在1922年規範A0的面積是1平方公尺，利用1.414 : 1的長方形比例的規則可做出A0為84.1× 118.9cm2，而對折後的A1、A2、A3、A4、A5…的尺寸，也就能依次算出來。這個A為開頭的紙張被稱為A系列的紙張。定義的紙張尺寸被規範在ISO 216國際標準中，被國際間所認可，ISO的意義是國際標準化組織。

圖5

B系列的紙張

B系列的紙張，則以100公分為寬是B0，並依1.414 : 1長方形比例，所以可得長是141.4公分，而對折後的B1、B2、B3、B4、B5…的尺寸，也就能依次算出來，B系列的紙張大多用在考卷上，如：B4，250×353 cm2的大小，介於A3與A4之間。

Ｃ系列的紙張

還有C系列紙張，長寬是AB系列相乘開根號而來，如C0的長寬，

長為 ，

寬為，

而這C系列紙張用在哪裡呢？這特殊的紙張用在信封袋上，C系列與A系列相對應，如A4可裝到C4信封袋中。

不同系列的規格表

A系列

(ISO 216) B系列(ISO 216) C系列(ISO 269) A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297 A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917 A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648 A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458 A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324 A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229 A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162 A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114 A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81 A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57 A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40

表1：ABC系列紙張的規格，ISO 216紙張尺寸（單位：mm）

聖經的比例

我們可以發現雙手似乎可以剛好放在A4紙上，若有出國也可以發現有些飯店房間都會擺放一本A5大小的聖經，而萬用手冊中被普遍使用的也是A5尺寸。作者認為聖經是早期印刷量最大的印刷品，所以一定會有一些人性化的設計，故將聖經打開的大小，設計與雙手差不多大，所以雙頁是A4，單頁是A5，而口袋書大小的聖經是A6的大小，所以說聖經的比例與A4的比例接近，是一種頗具匠心的設計。

白銀長方形比例

我們常見的卡通之中，小叮噹、蠟筆小新、麵包超人、米老鼠、宮崎駿的龍貓、等等造型可愛討人喜歡的腳色，不約而同的頭跟身體差不多大，並且整體寬度與長度(身高)的比例似乎是一個特殊的比例，見圖6，更多的卡通角色的比例可參考此連結https://kknews.cc/zh-tw/finance/rr42eov.html。

圖6

作者認為這個特殊的比例可能是畫家發現比較受大多數小朋友喜歡，而這個比例是白銀比例中分割出來的白銀長方形比例，也就是A4的比例，見圖7。

圖7

貴金屬比例

由圖6可以發現提到白銀比例，它與黃金比例都是貴金屬比例。

其意義內容是由黃金比例的計算式(x :1=1:x-1，x2-x-1=0)進行延伸討論，也就是討論x2-nx-1=0，當n在不同序號的變化，見下述：

1. n=1，計算式為x2-x-1=0，是黃金比例，其比例值為1.618

2. n=2，計算式為x2-2x-1=0，是白銀比例，其比例值為2.414

3. n=3，計算式為x2-3x-1=0，是青銅比例，其比例值為3.302

生活上的白銀長方形比例應用

1. A4，長寬為29.7cm× 21 cm，比值為1.41428

2. 名片長寬為9cm× 5 cm，比值為1.4

3. iPad air長寬為24cm×16.95 cm，比值為1.415

【結論】

一般來說，目前常用的比例，或看起來舒服的比例，其實不限於黃金比例1.618或是白銀比例1.414，我們的課本是26×19cm其比例為1.368；聯絡簿或作業本是23×17其比例為1.353；照片的比例4×3其比例為1.333，所以其實我們生活中的使用比例範圍還蠻廣的，範圍在1.3到1.618都有。

更別提現在手機越做越大，iPhone 6是138.1×67.0其比例為2.061，所以其實我們在人類自己創造的比例，因喜好導致同一物體的差異比較大，但大自然中的世界比較偏好黃金比例。然而無論如何，每個比例都存在一個方便的或舒適的道理，這也印證了哥特佛萊德·威廉·萊布尼茲（Gottfried Wilhelm Leibniz，1646－17160)說過的『存在即合理』。

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數學，如果正確地看，不但擁有真理，而且也具有至高的美。——Ｃ（Russell，1872－1970）

【圖片來源】

圖1：取自WIKI，CC BY-SA 2.5，作者Platonides

圖2：鵪鶉蛋，取自WIKI，CC BY-SA 3.0，Mariluna、

鴕鳥蛋，取自WIKI，CC BY-SA 3.0，Raul654、

鮭魚卵、鱘魚卵，取自WIKI，CC BY 2.0， Flickr upload bot 、

鱷魚蛋，取自WIKI，CC BY 2.0， FlickrLickr.

圖3：取自WIKI，公共領域

圖5：取自WIKI，CC BY-SA 3.0，作者Bromskloss

圖6：取自WIKI，可以合理使用(Fair use)