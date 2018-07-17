周刊稱南山經理人用公款炒股　南山聲明稿: 報導偏誤

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）傳南山人壽有經理人涉嫌先買股，並在私下經營的Line群組放消息給組員上車，最後再用保戶的資金進場抬轎。中央社引述南山表示，報導內容偏誤，且該員已離職，公司相關作業皆依規定辦理。



《鏡週刊》報導，南山人壽1位負責台股投資部位的葉姓經理人，涉嫌自己先買股，再透過Line群組放消息給兩百多名組員上車，最後才用南山人壽的資金進場抬轎。

報導指出，葉姓經理人私下經營的Line投顧群組至少有兩個，分別名為「雙雙飆股大集合」、「阿雙SCA模組」，而「雙雙飆股大集合」的群組人數多達250人。他在盤中透過手機發送訊息，推薦組員跟進，儼然地下投顧公司。

據稱葉姓經理人因負責的台股部位達新台幣135億元，相較資本額數億元的中小企業來說，有巨大影響力，且葉姓經理人拜訪某企業後，隔天便在LINE群組中推薦組員跟進，而該股股價也不意外應聲上漲。



《鏡週刊》同時指出，其他壽險公司在盤中交易時，都會將經理人的手機集中保管，唯獨南山沒有管制，葉姓經理人因此有機可趁。



事件爆發後，有人向董事長杜英宗檢舉，南山人壽已開除葉姓經理人，但主管機關金融監督管理委員會(金管會)檢查局6月下旬連續一週到南山人壽信義區總部約談高階主管了解案情。



針對《鏡週刊》的報導，南山人壽今(17)日發出聲明稿，強調報導內容嚴重偏誤，指稱有內控疏失，傷害南山人壽聲譽，並提出三點嚴謹澄清說明：

一、南山人壽證券投資內部控管程序嚴謹，經理人欲進行個股投資，須先提出嚴謹報告經授權主管同意後納入投資組合內；納入投資組合後，亦須透過下單系統並經授權主管同意後在額度範圍內進行，並經獨立交易部門辦理。因此，南山人壽並非單一人員有權決定投資，投資內部控制流程均依法令規定辦理而且嚴謹。



二、本案純屬個人不當行徑，針對周刊指稱南山人壽利用保戶資金，抬轎葉姓經理人在Line群組推薦的個股，絕非事實，南山人壽嚴正澄清不實報導。南山人壽嚴明禁止投資相關人員進行股票炒作，若有購買股票須事先申請核准，並於事後申報。



三、南山人壽先前一接獲此案，就已調查處理，該員亦已離職，相關作業皆依規定處理；另本案已主動移送司法調查，南山人壽並依法令配合主管機關詳實說明案情。