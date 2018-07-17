提升說服力很難？人質談判專家分享７要訣

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）無論是與朋友打交道、買車還是談判加薪，說服都是一項有用的技巧。但令人驚訝的是，「說服」應該要定睛在情緒，而且這個方法不僅會幫你解決問題，還可以讓雙方都很愉快。

時代雜誌(TIME)報導，以下是專家FBI國際人質談判代表-克里斯沃斯(Chris Voss)所列出的幾個說服技巧：

1. 不要太直接

直白和誠實是一種美德，但當你在談判或激烈的討論中太直接會顯得你很無理，此外也會給人一種你只在乎你自己的感覺。

你可以這樣做：不要急躁，在談判中用友好的語氣或平靜的聲音。

2. 不要急著要對方說「好」

或許你聽過這種建議：「若你在談判中不斷令對方認同你說的話、讓對方不斷說『是的』，那麼他就比較可能答應你所求。」不過事實上這可能會有反效果，讓談判對手覺得你別有目的，反而會退卻。專家認為，人們通常會逃避做出承諾，因為他們怕陷入未知危險，他們只是想要保護自己。

你可以這樣做：在談判中，如果你清楚地讓對方知道他們有權利說「不」時，他們較有安全感、會比較願意合作。因此，當你在問問題時，你可以問能夠讓他們說「不」的問題，以懈下對手的心防。

3. 共識很重要

在談判中，如果你否認對方的感覺，那麼你很可能會失去這段關係，因為他們會認為你們沒有共識，而無法信任你。

你可以這樣做：不要害怕讓自己看起來弱勢或者愧疚，因為讓他們覺得你們有共識時可以讓對方更願意讓步。

4. 讓他們覺得可以控制局面

許多有關談判的書都強調支配或者占上風的重要，但專家說，當對方感覺自己失去「控制」，他們最後往往都會失控。

你可以這樣做：人們喜歡回答以「甚麼」或「如何」開頭的開放式問題，因為這會讓對方有一種他們正在教育你與控制局面的感覺，而這有助於創造一個更和諧的對話，帶來更好的談判結果。除此之外，這可以讓對方失去警惕，而你也能因此占上風。

5. 「沒錯！」這句話很重要

當對方說出「沒錯！」時，你便知道對方覺得你理解他們，而這會使你們成為解決問題的合作團隊，而不是爭鋒相對。

你可以這樣做：你不必認同，你只需要給出一個總結，當你將他們所說的話覆誦給他們時，他們會覺得你正在傾聽和理解。

6. 傾聽需要

談判不是打架，而是個「尋找」的過程。當你知道他們反對你真正的原因時，那麼你就可以開始解決問題。

你可以這樣做：當你在談判時，記得詢問並且給對方表達的機會，除此之外要努力地從對方的回覆中找出他們的需求。

7. 讓他們為你解決問題

事實上，讓自己看起來很無助可以幫助你。

你可以這樣做：當對方思考你的情況時，他們通常會選擇讓步。因此你可以問「你覺得我該怎麼做？」這會讓對方多去思考你的狀況，有助令對方想出對你有利的解決方案，其實也是鼓勵對方思考為自己解套的方法，所以他們的接受度會更高。