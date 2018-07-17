〈時評〉葉俊榮應說服台大重啟遴選案  

新任教育部長葉俊榮有意與台大相關當事人，展開「有溫度的溝通」，以解決台大校長遴選案的紛爭，而這樣的溝通，應以台大重啟遴選程序為前提，否則，一旦跳離這個底線，教育部將立場盡失，形同向管中閔低頭認錯，更是自取其辱。



台大校長人事案的爭議，迄今已拖了大半年，教育部好不容易在拔管、挺管的兩股社會輿論壓力下，終於認定台大遴選過程有重大瑕疵，於是退回台大遴選案。支持教育部這項重大決定的關鍵因素，就是教育部行使職權、依法行政，這項原則和底線，不論是誰擔任教育部長，都不容被打破或跨越。



葉俊榮新官上任，包括蔡英文總統和行政院長賴清德當然對他有期待，特別是台大校長遴選案曾經造成紛擾，引發社會對立與撕裂，如何讓事件接下來順利落幕，同時撫平傷口，更是各界的盼望。



但縱使有這些任務和目標，不代表葉俊榮可以讓管案由死變活，仍應該守住教育部的立場。既然教育部在認定遴選過程有瑕疵之前，已多次要求台大進行補正，只是台大自認為沒有問題，教育部如今絕對不能自打嘴巴，讓有瑕疵變成沒瑕疵，因此，重啟遴選是解決爭議唯一且必要的途徑。



另一條路是交給司法解決，目前包括台大在內，共有三個單位針對教育部駁回人事案提出行政訴願，除非是訴願結果認為教育部有疏失，撤銷教育部的決定，否則沒有理由一反過去立場，轉而接受管中閔出任台大校長。



除了重啟遴選、司法單位處理外，葉俊榮口中的第三種方法是與台大相關當事人，建立互信溝通討論，但這項重點應放在說服台大重啟遴選，勿讓外界和台大等誤判底線，反而造成另一次的傷害。



一個管中閔，已經讓民進黨折損兩位教育部長，如今，教育部也早決定駁回台大校長人事案，葉俊榮有責任和義務堅持到底，捍衛教育部和民進黨政府的尊嚴。

（作者李平華，資深媒體人）