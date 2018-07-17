阿帕契直升機成軍　蔡英文：國軍戰力提升指標

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（17）日主持陸軍航空阿帕契攻擊直升機（AH-64E Apache）成軍典禮，表示阿帕契直升機作戰隊的成軍，是國家軍事戰力提升的指標，而作為國軍的主力之一，總統也期許部隊自我要求，成為世界頂尖的陸航部隊。

陸軍在去（2017）年6月底舉行首支阿帕契作戰隊成軍典禮，第二支作戰隊歷經三年八個月的戰力測評，在週二上午於桃園龍城營區舉行成軍典禮，宣告陸航601旅所屬的兩支作戰隊達到「全作戰能力」的目標。

蔡總統致詞時強調，阿帕契攻擊直升機是最優異的現役機種，具有相當的實戰經驗，不過儘管精良的武器裝備是提升國軍戰力的要件，優秀的國軍人力素質，才是最核心的動力。

蔡總統指出，「現在這麼優秀的武器裝備，由國軍優秀的官士兵來操作，我有信心，這支部隊真的是 『戰力強』，將會成為我們在『防衛固守，重層嚇阻』中，非常堅強的一道防線。」

蔡總統也表示，政府會全力支持國軍，並加速執行後續的戰力提升計畫，也期許國軍要更務實地執行戰訓任務，為保家衛國善盡職責，「陸航部隊是國軍主力之一，我要求各位要用更高的自我期許，讓這支部隊成為世界頂尖的陸航部隊。」

而典禮上另一個注目焦點，便是全亞洲第一位女性阿帕契直升機飛行員楊韻璇。

阿帕契攻擊直昇機飛行官楊韻璇（照片來源：中央社提供）

「我是陸軍航空601旅攻擊第一作戰隊少校飛行官楊韻璇，目前飛行時間為820小時」，楊韻璇在擔任完典禮司儀，接受媒體訪問時如此表示。

根據《上報》，楊韻璇表示，能飛阿帕契直升機是一件非常榮耀的事，縱使受訓時發覺比過往的飛行更為困難，得重新習慣座位改變與武器系統等，「我告訴我自己，男生做得到，我同樣也做得到。」

《蘋果日報》報導，在成軍典禮中，陸軍所屬各型直升機以空中分列式展示空中性能，除了阿帕契直升機外，也包括超級眼鏡蛇攻擊直升機（AH-1 SuperCobra）、黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）、運輸直升機（CH-47 Chinook），以及奇奧瓦偵察直升機（OH-58 Kiowa）等，隨後蔡總統並進行地面部隊校閱。

我國陸軍在2007年向美國採購30架由波音公司產製的阿帕契攻擊直升機（AH-64E），總價約新臺幣593億元，採購內容包括人員與後勤訓練、營區設施整建等，並於2014年完成交貨。不過其中一架直升機在同年折損，目前剩餘29架。

阿帕契攻擊直昇機（AH-64E）成軍點禮（照片來源：中央社提供）