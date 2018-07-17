拆封後難辨識含花生 佛州過敏少女誤食餅乾喪命

（中央社記者顏伶如波特蘭16日專電）美國佛羅里達州一名15歲少女對花生嚴重過敏，在朋友家見到已拆封餅乾，以為是平日家裡常買的巧克力碎片口味，吃下一片餅乾後就感到身體不適，90分鐘後便因此喪命。

佛州婦女凱莉‧史塔福（Kellie Travers-Stafford）12日在臉書發文，呼籲對花生嚴重過敏的消費者務必千萬小心，不要再有像她女兒一樣的慘痛悲劇發生。史塔福的這篇發文迄今已有6萬7000次分享，媒體紛紛轉載。

史塔福指出，由於女兒亞歷克西（Alexi Ryann Stafford）對花生嚴重過敏，她與丈夫向來對於食品當中是否含有花生成分非常注意，今年6月25日，亞歷克西在朋友家看到已拆封的Chewy Chips Ahoy紅色包裝巧克力碎片餅乾，以為是家裡常買的一模一樣餅乾，卻不知道朋友家買的口味是含有花生的。

她指出，不管是否含有花生成分，Chewy Chips Ahoy巧克力碎片餅乾兩種口味包裝都是紅色，而含有花生成分的餅乾拆封後，很難與不含花生的口味分辨，亞歷克西吃下一片含花生成分的餅乾之後，開始覺得嘴部不適，立即回家。

史塔福寫道，後來女兒狀況急轉直下，陷入過敏性休克（Anaphylactic shock），昏迷不醒，「她昏迷的時候，我們為她施打了兩劑EpiPen自動注射器，等候急救人員趕來的期間，感覺彷彿天長地久。她吃了餅乾的一半個小時之後就死了。」

史塔福表示，身為母親，向來對女兒千叮嚀萬囑咐哪些東西不能吃，「我覺得非常失落，也很生氣，因為她明白界線在哪裡，也懂得分辨產品包裝，知道哪些食物才是安全的，但拆封後包裝上的微小註記，實在不足以讓她注意到這款餅乾是含有花生的。」

她指出，廠商對於含大塊巧克力、帶有嚼勁等口味的餅乾，都以不同顏色的包裝做為區分，但對於讓許多孩童會產生致命後果的花生成分，包裝上卻沒有醒目警語。

對於眾多網友要求改善包裝設計，讓消費者能明確辨識含花生成分產品，食品廠商Chips Ahoy於15日透過推特表示，對於過敏問題向來嚴肅以對，內含花生成分的Chewy Chips Ahoy包裝上有著花生文字與圖樣，消費者食用之前應先行查看過敏成分標示。（編輯：陳俊碩）1070717