照顧技巧研習營提升外籍看護工技巧   新北民眾搶報名

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市勞工局2017年推出免費「到宅知道外勞照護技巧」服務，指導外籍看護照護技巧，推出後獲得熱烈迴響，但部分民眾由於想保有隱私而遲疑，新北市勞工局就推出與社區或醫院合作的10人小班制課程，不僅可以讓外籍看護工在離家近的社區會議室或交誼廳就能學習，保障教學品質外也兼顧了想保有隱私的需求。

「雇主阿土伯與阿水嫂家裡都有請外籍看護工來照顧行動不便的老人家，某次聊天阿土伯說最近申請了免費的1對1到宅指導照顧的服務，教會了外勞很多基本與專業的技巧，阿水嫂聽了也很心動想申請，可是想到家人可能想要保有隱私而遲疑了，這該怎麼辦才好呢…?」

新北市勞工局於6月14日委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理首場「外籍家庭看護工集體訓練課程」，特別規劃身體照顧技巧、身體清潔技巧、上下移位技巧及團體舒壓等4種課程，提供社區內僱有合法外籍家庭看護工家庭申請。

上課過程中，印尼籍看護工利特很專心的跟著講師的動作學習如何幫阿公在床上清潔身體，菲律賓籍看護工愛西亞則是認真的做筆記學習如何翻身及移動阿嬤。

課程中除了有專業護理背景講師指導照護技巧，也有通譯人員在場即時翻譯給外勞聽，讓他們能確實了解授課內容。

課程結束後愛西亞的雇主還頻頻向講師道謝，表示愛西亞剛來2個月什麼都不懂，謝謝你們有辦這個課程。不然我也不知道該怎麼教她。

勞工局為了提升外籍勞工居家照護技巧，針對新北市內外籍家庭看護工除了由居服單位提供1對1到宅指導服務，亦提供7場次照顧技巧研習營，預計於今年8月至10月辦理另外6場次，有意願報名照顧技巧研習營者，可洽詢勞工局(02)29603456分機6459王小姐。

講師教導團體舒壓課程 （圖片來源：新北市政府）