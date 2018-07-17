有效抑制感染　肉桂成天然抗菌劑

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）世人多知對抗生素的過度依賴已使部分細菌產生抗藥性，有鑑於此，科學家開始積極尋找新的抗發炎化合物，而一項研究指出，肉桂或許能建奇功。

澳洲斯威本理工大學（Swinburne University of Technology）的科學家一直以來不斷研究傳統藥方，近來則是鎖定肉桂。Sanjida Topa博士指出，已有研究指出肉桂精油的抗菌效果，但這種香料卻仍未廣泛應用於藥物上。肉桂的獨特辛香氣味來源－肉桂醛（cinnamaldehyde, CAD），是本次研究重點。

生物膜是由微生物細胞自身產生的胞外多聚物基質包圍而形成，是反覆發炎的肇因，連抗生素都難以突破，最顯著的例子就是牙菌斑。

為了形成生物薄膜，細菌細胞必須彼此互相聯繫，組成這複雜的結構。研究人員因此欲探究肉桂醛是否能阻斷這高度協調的活動，從而破壞生物膜。

本次實驗將綠膿桿菌視為假想敵，這種細菌會使免疫力低的人容易感染，像是癌症、糖尿病或囊腫性纖維化患者。為了檢視天然抗菌精油是否有助干擾生物膜形成，研究人員將不同濃度的肉桂醛施於生物膜形成的不同階段。

結果顯示，肉桂精油在3/4的例子中都能成功破壞生物膜，並有效防止細菌傳播。透過生化分析，得出生物膜遭阻斷原因，是某種二級訊息傳遞分子的濃度降低所致。

研究人員對此結果感到鼓舞，認為醫界可先試著用肉桂醛來治療皮膚感染，為肉桂的醫療應用踏出第一步。

研究結果發表於微生物學（Ｍicrobiology）期刊。