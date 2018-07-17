台灣梅花鹿數量攀升　恆春半島林地消失大半

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣特有亞種「台灣梅花鹿(Cervus nippon taiouanus)」一度在野外絕跡，經過種源追溯後及人為復育後野放回大自然，目前恆春半島的梅花鹿族群數量已達1,500頭。然而，原本茂盛的天然林地被層植物卻因野外族群的數量快速增加而消失大半。

經林業試驗所調查研究發現，梅花鹿喜好啃食的樹種正好是數量減少最多的樹種，進一步證實梅花鹿的活動，是森林地被層消失的重要原因。

長期在森林裡活動的研究人員及當地居民向林業試驗所轉述，自1994年起在恆春半島進行野放梅花鹿以前，行走在森林裡可說是寸步難行，大家都必須帶著草刀披荊斬棘才能移動前進，現在則是穿著短褲還能輕鬆在森林裡活動。

林業試驗所所長張彬表示，為了進一步探究小樹消失和梅花鹿有沒有關聯，本所研究團隊在植物園裡放置各種新鮮的植物枝條及葉片，讓野放的梅花鹿在不被干擾的情況下自由取食，測試牠們的取食偏好。

他說，結果發現梅花鹿也會挑食，喜歡的樹種通常會全部吃光，例如榕屬(Ficus)和先驅樹種，包括俗稱的鹿仔樹(構樹)，不喜歡的則原封不動，例如味道濃郁的樟樹或是單寧含量高的相思樹，有些種類則只試吃幾口或只啃食較嫩的葉片。

林業試驗所補充，研究團隊於是觀察到，在2001年到2018年間，10公頃天然林樣區內的樹，樹幹直徑愈小者減少愈多，而平均100平方公尺正方形範圍內，小於4公分粗的小樹只剩6株。

研究團隊把不同樹種受到梅花鹿青睞的程度和植株數量減少的趨勢，進一步分析比較並發現數量減少比率較高的樹種，通常也會是梅花鹿偏好的樹種，即使是梅花鹿不喜好的樹種，也有小幅度的減少。

研究團隊還發現，不受梅花鹿喜好的樹種之所以會減少，是因為梅花鹿在繁殖期會用鹿角磨擦或擊打樹枝，導致小樹因此環狀剝皮而死亡。研究團隊也發現，每年到了10-12月的磨角高峰期，估計每個月會有100多株小樹受到嚴重磨損死亡，而被磨較多的樹種都是梅花鹿不啃食的紅柴、土楠、大葉楠及樹杞等樹種。

這個結果可能是一個嚴重的警訊，代表梅花鹿喜歡吃的樹種的小樹大多無法成長到夠大讓梅花鹿磨角，這些種類的植株數量已經悄悄的減少。林業試驗所恆春研究中心研究團隊建議，儘早採取正確手段控制與監測梅花鹿的族群，才能避免恆春地區森林生態危害，以免未來需要花費更多的資源進行生態復育。

▲照片由林業試驗所提供