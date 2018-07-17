預防第一型糖尿病　英研究揭「從小做起」

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導) 第二型糖尿病可以透過飲食及運動來預防，但是你有想過，第一型糖尿病也可以預防嗎？《BBC》報導，最近牛津大學的研究人員找到了預防第一型糖尿病的方法，若臨床實驗結果能支持研究人員的論點，對人類來說無疑是一大福音。

研究人員的論點是，藉由餵食嬰兒「粉末狀的胰島素」，來培養寶寶的免疫系統，藉此或許可以獲得終生的保護，大幅減低患病機率。

胰島素是一種荷爾蒙，能控制人體的血糖值。

第一型糖尿病的成因是胰臟分泌胰島素的β細胞受損，使得身體無法自行合成足夠的胰島素，造成體內的血糖過高，而這種情況如果嚴重的話，甚至會導致失明、心血管疾病和中風。

以目前的醫療技術，還沒有任何方法能預防第一型糖尿病，但近日英國研究人員發現了可能的解決方案。

在一項實驗中，參與實驗的父母，被要求從孩子6個月大到3歲為止，每天餵食他們粉末狀胰島素，其中一半受試者拿到的是只是一般的嬰兒麥糊精，要來做實驗對照。

接下來幾年研究人員會持續追蹤，並定期拜訪受試者家庭，以監測孩子的健康狀況。

若臨床實驗結果能支持研究人員的論點，則可望成為新一代預防方法。牛津大學這項實驗的總主持人，馬修‧石內卜(Matthew Snape)博士表示，能夠幫助孩子和他們的家人遠離糖尿病，以及免去它所產生的併發症之苦，是很棒的一件事。

預防第一型糖尿病 專家：不再是夢