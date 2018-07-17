胳臂向外彎 川普：沒理由相信俄國干預美國大選

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國總統川普本次出訪可謂烽火連天，到哪都被砲轟，從比利時、英國，現在則是芬蘭，原因是他竟然與俄國總統普丁同一陣線，質疑自家情報單位對俄國干預2016年美國大選的指控不實。

美國特別檢察官上週才起訴12名俄人，指控其於2016年大選期間駭入民主黨人士的電郵，意圖對希拉蕊不利。但川普卻打臉自家人，「我對我們的情治人員有信心，但普丁總統今天強力否認干預大選一事。他說不是俄國做的，我也覺得，沒理由認為是俄國所為。」

川普這番示弱之舉立刻引發兩黨反彈，就連自家共和黨員都看不下去，稱他「可恥」、「丟臉」、「軟弱」、「讓美國看起來很好欺負」。

前中情局（CIA）局長布倫南（John Brennan）更嚴詞批判，稱川普的說詞「簡直是叛國言論。」布倫南在推特砲轟，「川普的評論不僅愚蠢，還完全受制於普丁。共和黨的愛國人士們，你們人在哪裡？」

前共和黨總統參選人、參議員馬侃（John McCain）最直言不諱，指川普「有意識地選擇捍衛一名暴君」，做出了「有記憶以來美國總統最可恥的一次表現」。

普丁顯然得意洋洋，他在會後接受福斯新聞專訪時表示，這次峰會是將西方過去孤立俄國的作法拉回正常軌道之始，「我想你們也看到了，西方的這些努力都以失敗告終。」

被問及俄人遭起訴一事，普丁甚至「大方」提議美俄展開共同調查，並邀請美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的通俄門調查小組赴俄訪問12名被起訴的俄人。對此，川普大讚「真是項極好的提議」。