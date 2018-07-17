「山神」今恐成颱！　另一颱風「安比」最快明天形成

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，最快今(17)日形成颱風「山神」。台灣受其外圍環流的影響，東半部有大雨，西半部高溫悶熱。此外菲律賓東方海面將另有一熱帶性低氣壓形成，最快明(18)日發展成颱風「安比」。

《蘋果》引述中央氣象局預報員程川芳指出，有機會在今天白天成為第9號颱風的「山神」，行進速度快，目前在南海往西方向前進。受其外圍環流影響，東半部及南部地區容易出現短暫陣雨，東半部地區、恆春半島及新北山區、屏東山區等5縣市有局部大雨發生機率，待熱帶性低氣壓遠離後，降雨將逐漸趨緩。

程川芳表示，菲律賓東方海面、距離鵝鑾鼻1200多公里處，觀測今天將會有一個熱帶性低氣壓形成，最快在明天發展為今年第10號颱風「安比」，但因目前各國預測路徑分歧，估最快周五、周末將影響台灣天氣。

氣象局今(17)日清晨同時發布陸上強風級大雨特報。受熱帶性低氣壓外圍環流影響，今日東半部地區、恆春半島及新北山區、屏東山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。



今天恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）、新竹以北、金門及馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，，沿海有較大風浪；大台北地區亦有較強陣風。

其他地區的天氣是多雲到晴，午後山區有局部雷陣雨為主。各地白天天氣較悶熱，西半部高溫約34至36℃，東半部約32、33℃，其中桃、竹、苗及嘉義地區可能達36℃以上。

上圖為17日清晨發布的陸上強風特報。資料來源:氣象局官網