劍湖山導入「Lineup」 App  玩樂、點餐免排隊

（台灣英文新聞 / 廖秋煌 報導）交通部觀光局為推動智慧觀光，提升樂園遊玩體驗與服務品質，此次與劍湖山世界主題樂園共同合作，導入升級版的智慧管理服務－「Lineup」，即日起只要到劍湖山世界主題樂園使用「Lineup」，除了可享受遊樂設施免排隊的服務外，停車定位、預約點餐等各項服務都能透過行動裝置App完成，讓民眾輕鬆遊樂園無負擔。

據統計，民眾在遊樂園裡最花時間的就是－排隊玩設施，排隊點餐等候取餐，因此交通部觀光局輔導遊樂園業者推動更加值的智慧服務，在劍湖山世界主題樂園率先推出雲端預約點餐，民眾可透過「Lineup」先預訂餐點並付款，等預約時間到了再去餐廳櫃台取餐即可，免去在餐廳人擠人等待的不便。除了最新的點餐服務外，既有的排隊服務功能也更加完善，開啟藍芽感應遊樂設施定位裝置，即可輸入搭乘人數及確認搭乘時段，等預約時間到了，直接搭乘設施遊玩。

「Lineup」不只提供排隊及點餐服務，此次也加入停車定位功能，在入園前，開啟「Lineup」紀錄停車位置，於玩遍各種高刺激度的設施後，也能在茫茫車海中輕鬆且快速的找到愛車。

在暑假旅遊旺季來臨之前，劍湖山世界主題樂園區已全面設置升級版「Lineup」智慧樂園服務，只要下載「Lineup」，從入園停車、設施排隊預約到餐廳點餐，一指就能搞定，還能取得園區內餐廳、商店不定時發放的優惠及兌換券，讓民眾享受輕鬆遊園、聰明消費，一機在手服務統統有的「免現金遊樂園」。