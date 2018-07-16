海巡署查獲屏東農園種大麻　兩體壇昔日健將遭逮捕

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）海巡署於14日（六）逮捕2名昔日體壇健將，61歲的梁敬林曾是青少棒國家代表隊球員，及63歲的短跑健將葉申喜，兩者後來皆因家庭經濟狀況不佳欠債，鋌而走險種植大麻牟取暴利。

海巡署偵防分署鳳山查緝隊於年初獲報，有販毒集團從國外進口大麻種子，再利用屏東縣某沉香樹園做掩護，穿插種植大麻，於是報請高雄地檢署會同警方成立專案小組偵辦。

專案小組派人喬裝成農民跟監蒐證，經過數月的努力後，在14日見時機成熟，趁葉男到樹園噴灑農藥時上前抓人，當場查獲市值達5,000萬元的117株大麻，成品及半成品，並逮捕兩名嫌犯。

海巡署偵防分署鳳山查緝隊副隊長林益崧上午（16）舉行破案記者會時說明，嫌犯為61歲的梁敬林及63歲的葉申喜，他們就讀屏東美和中學時就認識對方，曾擔任過國中體育老師的梁敬林，過去是青少棒國家代表隊球員並參加過世界青少棒總冠軍賽；而葉申喜過去是短跑健將，曾保有100公尺短跑全國紀錄。

在高樹鄉兩人皆有地種植農作，後來因經濟狀況面臨困難，葉男積欠百萬元賭債，今年年初販毒集團透過梁男尋找適合栽種大麻的地點，他於是從中牽線於3、4個月前開始利用葉男在高樹鄉的沉香樹園，魚目混注的種植大麻葉並賺取暴利，林益崧表示，這批大麻117株，若以大麻1株約可收成300公克的大麻葉，且以每克市價1500元計算，初估市值高達5000多萬元。

林益崧進一步表示，所幸這批大麻還未收成就被查獲，未有成品流出。訊後將依毒品罪將2人送辦，專案小組也將巡線追查源頭及流向。

