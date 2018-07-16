滑輪溜冰世界錦標賽傳捷報　集保結算所持續捐助競速滑輪運動

中華台北滑輪溜冰隊再傳捷報，女將楊合貞7月8日出戰在荷蘭阿納姆（Arnhem）舉行的「2018世界滑輪溜冰錦標賽」，並以1小時10分33秒435的佳績，千分之五秒的差距，擊敗來自於義大利的去年世界錦標賽四面金牌好手—佛蘭西絲卡（Francesca Lollobrigida），勇奪女子馬拉松項目（42.195KM）冠軍。本屆世界滑輪溜冰錦標賽共有來自全球超過50個國家近500名滑輪溜冰好手參與，楊合貞在女子馬拉松項目146位各國選手強敵環繞下，率先衝過終點，再度展現當今國際滑輪溜冰天后的霸氣。

楊合貞在2017世大運勇奪5金1銅的故事，至今仍為國人津津樂道，除了讓國人看到年輕人的努力與潛力外，也將我國運動風氣帶上高峰，而背後堅持磨練、成就自己的心路歷程，更成為年輕選手的最佳典範。

楊合貞與教練吳炯助18年來的堅持苦練，正如台灣整體滑輪運動訓練的縮影，在土法煉鋼的訓練遇瓶頸，因此尋求科學化的方式，搭配運動科學的輔助，終於獲得突破。在資源有限的環境及條件下，楊合貞可以在世界錦標賽中擊敗各國菁英選手，讓世界看見臺灣優秀人才，也再次打響臺灣滑輪溜冰運動的國際知名度，確實令人感動與激賞。

一向熱心公益支持青年學子追求夢想的集保結算所，肯定楊合貞的努力與潛力，去年即主動聯繫楊合貞，表達企業長期贊助的意願。無私奉獻的楊合貞在與教練商量後，要求將贊助轉捐助回饋給長期培養她的母校臺南市大灣國小，希望讓學弟妹有更完善的學習環境與設施。

滑輪溜冰選手從基層初學到面對國際賽事至少要花上10年的時間，楊合貞願意以實際行動支持母校培育小選手，集保結算所也承諾將持續且長期捐助大灣國小滑輪溜冰隊，與楊合貞共同攜手培養更多的小小楊合貞，期許未來小選手們都能在國際賽事上發光發熱，為臺灣滑輪溜冰運動寫下更多精彩的記錄。