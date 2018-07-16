國際報告出爐　中華電信行動網路雙雙奪冠！

兩大國際知名行動網路報告權威Speedtestâ及OpenSignal，近期陸續公布最新台灣電信業者行動網路報告，中華電信的行動網路服務獲得Speedtestâ頒發「台灣行動網速第一名」大獎、OpenSignal調查報告「4G下載速度」、「整體下載速度」冠軍！中華電信行動網路持續建設，網路品質備受肯定。

行動網路建設火力全開，中華電信勇奪多項冠軍！

中華電信鄭優董事長表示，身為台灣電信領導品牌，十分重視客戶的感受，對品質的期許是「沒有最好，只有更好！」自上任後即大幅投入行動網路建設，展現持續衝刺網路品質的決心。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示，很榮幸能獲得國際行動網路報告權威Speedtestâ與OpenSignal的肯定，展現中華電信對於網速第一的努力，更顯示我們致力提供客戶最佳體驗的堅持。中華電信擁有180MHz業界最大頻寬，涵蓋最廣、基地台最多，對於導入最新技術亦不遺餘力，陸續推出4CA、5CC與5CA等服務。我們將秉持以客戶為中心的經營理念，透過實實在在的建設讓客戶有感。

根據Speedtestâ網站公佈107年上半年(第1季至第2季)最新調查，分析千萬筆消費者實測數據，中華電信是台灣行動網速最快的電信業者，平均下載速度達47.21 Mbps，居全台之冠；同時OpenSignal公布107年7月最新台灣報告，於107年3月至5月測試期間，有高達4.14億次測量樣本，中華電信於客戶十分重視的「4G下載速度」及「整體下載速度」皆為第一名！

品質第一、持續衝刺，4G基地台設備數再增建三成！

中華電信行動網路勇奪多項冠軍，提供客戶第一名的服務品質。根據通傳會公布基地台設備數統計，截至107年6月30日，中華電信基地台設備數為全台最多，且下半年仍將持續衝刺建設，預計107年度4G基地台設備數將再成長三成，全台建設超過千台5CA基地台，並運用最大頻寬資源優勢，有效提升行動網速，領航業界，中華電信致力打造全台第一名的行動網路服務。