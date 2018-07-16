成長與趨勢兼具 富邦NASDAQ高貴不貴

上半年國際股市受主要央行政策偏向緊縮、地緣政治、以及貿易衝突影響，表現震盪，泛歐股、亞洲主要股市普遍收黑，然而S&P500指數約上漲1.7%，而NASDAQ-100指數更有10.1%漲幅表現。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，據6月底Bloomberg統計預估，以科技類股為主體(佔比約6成)的NASDAQ-100指數，2018年獲利(EPS)有望較去年成長34%，且呈現持續成長趨勢，顯示在產業趨勢下，美國科技業獲利成長表現可期。

廖崇文表示，NASDAQ-100指數顯然較國際股市強勢，其中主要因素仍來自美國穩健的經濟表現及企業獲利展望。在景氣數據上，最新公布6月份美國ISM製造業指數為60.2，高於市場預期的58.5，維持於歷史相對高位，且5月份零售銷售較前月上升0.8%，優於預期且為半年來增速最快，顯示製造業及消費景氣依舊活絡；此外，受惠於新科技擴大應用，下半年預期AI人工智慧、車用電子、雲端運算、物聯網及智慧型行動裝置仍是市場主流，科技業獲利預估仍佳。

而在評價面上，廖崇文指出，由於NASDAQ-100指數趨勢持續走高、來到歷史相對高位，市場仍有部分質疑估值偏高，但隨企業獲利能力提升，在預期擁有較高盈餘的角度下，指數評價面仍然不貴，截至6月底，以預估未來12個月的盈餘估算的「明年預估本益比」僅有18.5倍，相較於2007年高點的21.9倍仍有差距，約在有數據以來的中間值，僅略高於過去15年平均的17.5倍，顯示在指數不斷走高下，估值仍相對合理，依然具備長期投資價值。

綜觀上述，NASDAQ-100指數可說是同時掌握獲利成長題材及市場主流趨勢，因此在下半年展望看佳、指數多頭格局未改、且評價面具投資價值之下，儘管短線或受風險事件影響，廖崇文建議投資人仍可於拉回時進場逢低布局以科技股為主的NASDAQ-100指數，在基本面及動能上表現相對較佳，而追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ（股票代號：00662）即是最方便參與的選擇，或可善用富邦NASDAQ正2（股票代號：00670L）作為短線槓桿操作的工具，快速掌握行情契機，有機會在國際股市震盪之際，獲得相對亮眼的報酬表現。

NASDAQ-100指數估值與獲利表現

比較項目 期間 表現 明年預估 本益比 2018年6月底 18.5倍 2007年高點 21.9倍 2015年以來平均 17.5倍 獲利(EPS) 成長率 2018全年(預估) 34% 2017全年 21% 2016全年 5%

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2007、2015~2018