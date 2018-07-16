截止7/13日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月13日累積開戶數為15,667,099戶，較7月6日累積開戶數15,658,014戶，增加9,085戶，增幅約0.06%。另本年7月13日現股當日沖銷累積開戶數為1,569,028戶，較7月6日現股當日沖銷累積開戶數1,562,198戶，增加6,830戶，增幅約0.44%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月13日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,105戶較7月6日開戶數175,934戶，增加171戶，增幅約0.1%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月13日止日均值為382.07億元，總成交金額為48,904.39億元，其中盤後定價交易金額為149.90億元。另本年度截至7月13日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.67%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.72%。

(二)本年度興櫃股票截至7月13日均值為12.08億元，總成交金額為1,546.54億元。

四、本年度上櫃股票截至7月13日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計565家，較上週(截至7月6日止)得為信用交易家數564家，增加1家。

(二)融資餘額為718.81億元，較上週(截至7月6日止)融資餘額714.58億元，增加4.23億元，增幅約0.59%。

(三)融券餘額為92,860張，較上週(截至7月6日止)融券餘額86,890張，增加5,970張，增幅約6.87%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.12%，較上週(截至7月6日止)之比例15.18%，減少0.06%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.65%，較上週(截至7月6日止)之比例0.65%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至7月13日止，累計營業天數130日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計121期，發行餘額為5兆5,737.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計96家521期，發行餘額為1兆7,768.83億元，較上週增加26.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計171家208期，發行餘額為1,291.61億元，較上週增加7.63億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少50.64億元)

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額27.95億元，較上週減少9.56億元。

(五)金融債券已上櫃計34家345期，發行餘額為9,242.61億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為48.05億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計574期約1,568.58億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為25兆9,636.83億元，日均值為1,997.21億元，包含：

1.買賣斷交易3兆4,235.62億元，日均值為263.35億元，佔總成交金額比例為13.19%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆2,855.99億元，佔買賣斷成交金額比率為66.76%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆1,379.63億元，佔買賣斷成交金額比率為33.24%（包含政府債券5,940.52億元，日均值為45.70億元；普通公司債4,521.53億元，日均值為34.78億元；金融債券832.39億元，日均值為6.40億元；外國債券85.19億元，日均值為0.66億元）。

2.附條件交易22兆5,401.21億元，日均值為1,733.86億元，佔總成交金額比例為86.81%，其中等殖成交系統成交金額為4,295.11億元，佔附條件成交金額比率為1.91%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.61億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.17億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為74.67億美元，以人民幣計價之成交金額為160.17億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,282億元，其中營業處所成交0億元， 等殖成交系統成交4,282億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,190.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計445.19億元，本年度累計成交金額為293.76億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計717.15億元，本年度累計成交金額為462.37億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,329億元，本年度累計成交金額為1,828.13億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,949 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計632.12億元，本年度累計成交金額1,726.68億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計11.85億元，本年度累計成交金額31.94億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,301.26億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年7月13日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：759家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：19家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家 (奈米醫材、茂生農經、達邦蛋白、群翊、磐采)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家 (科際精密)

(六)待審議：8家 (天正國際、誠泰、信紘科、均華、真好玩…等)

二、截至107年7月13日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：253家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：17家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：15家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年7月13日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：87家

(二)累計登錄創櫃板家數：131家

(三)當年度累計輔導家數：17家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年7月13日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,099家

​五、截至107年7月13日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.7.15~107.7.21)：

(一)一般類股：

6612 奈米醫材【兆豐】 (107年7月18日) 承銷價：46.45元

(二)興櫃股票：

6689 伊雲谷【台新、富邦】 (107年7月17日)

