證交所：上週外資在集中市場買超23.32億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/7/9~2018/7/13）外資在集中市場總買進金額為1,800.36億元，總賣出金額為1,777.04億元，買超為23.32億元，另統計自2018年年初至7月13日止，外資總買進金額為4兆3,809.80億元，總賣出金額為4兆6,662.16億元，累計賣超為2,852.36億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆8,479.60億元新台幣，占全體上市股票市值的39.71%，較7月6日的12兆5,396.10億元新台幣，增加3,083.50億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進188,681千股，賣出66,211千股，買超122,470千股。

第二名：友達：買進164,012千股，賣出83,806千股，買超80,206千股。

第三名：華邦電：買進86,517千股，賣出36,028千股，買超50,489千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中環：買進21,001千股，賣出50,951千股，賣超29,950千股。

第二名：中信金：買進80,193千股，賣出108,927千股，賣超28,734千股。

第三名：鴻海：買進72,478千股，賣出85,805千股，賣超13,327千股。