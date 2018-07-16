地球邁向熔爐之路  逾十億人恐難敵熱浪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著全球暖化持續將地球變成一座大熔爐，16日公布的研究指出，全球逾10億人恐面臨無冷氣可吹、無冰箱可保存食物與藥物的危殆處境。

非營利組織「人人享有永續能源」（Sustainable Energy for All）指出，人們對冰箱、電扇等降溫設備的電力需求日益增加，除非各國能從化石燃料轉而大力推動潔淨能源，否則人為因素將使氣候變遷更加惡化。

全球76億人口中，在亞洲、非洲與拉丁美洲，共有11億人無力因應高溫衝擊，包括4.7億鄉村人口與6.3億居住在都市貧民窟的弱勢族群。

「人人享有永續能源」組織針對52國進行的調查顯示，風險最高的國家包括印度、中國、莫三比克、蘇丹、奈及利亞、巴西、巴基斯坦、印尼，及孟加拉。

聯合國衛生單位警告，與氣候變遷相關的熱壓力（heat stress），恐於2030年至2050年間，每年在全球各地造成38,000人死亡。據統計，光是今年5月，巴基斯坦首都喀拉蚩就有60人死於超過攝氏40度的熱浪。

在熱帶國家的偏遠地區，由於電力與醫療設施匱乏，人們無力保存須冷藏的疫苗與藥物。許多農人及漁人也因缺乏物流「冷鏈」（cold chain），而無法為蔬果與漁獲保鮮。

「人人享有永續能源」呼籲企業加速研發低成本、高效能的空調設備，售往熱帶國家日增的中產階級。在屋頂以白色塗層反射陽光、或是為建築物增添散熱設計，也多少有助降溫。