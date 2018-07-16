盤點新二代語言文化優勢   北市就服處辦職涯探索

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為建構新住民子女就業優勢，臺北市就業服務處將與內政部移民署合作，7月17日上午10點至12點在台北青年職涯發展中心辦理「新住民子女職涯探索活動」，為新住民子女盤點特質及優勢，找出未來就業薪方向。

據移民署統計，新住民人口已逾50萬人。自93年至102年間，新住民子女佔國小學童的比例更由2.17%成長至12.15%；可預期自今年起的十年間，新住民子女將陸續從學校走入社會，國家也將迎來新住民二代的就業高峰成長期。

就服處游淑眞處長分析，新住民子女受過國內完整教育，更擁有多元語言及跨文化的優勢機會，若能乘上新南向政策及觀光產業就業浪潮，未來職涯前景非常樂觀。

因此，台北青年職涯發展中心設計「翻貼人生」活動，期望帶領60位參加移民署新星培育營的新住民子女，以互動探索遊戲的方式認識五大職類所需的特質及能力，此外，也將透過職業諮詢員的引導，讓新住民子女學習探索自我及盤點優勢的方法。

游處長說，我國新住民以大陸及外籍女性配偶為主，因為語言及文化的隔閡，一直屬於就業的弱勢族群。北市近年來積極辦理大陸籍或外籍配偶就業研習班，也創建新住民人才資料庫，除了要提升新住民的就業能力外，也希望減少因階級複製使新二代子女就業不順利的機會。

藉由移民署新住民子女新星培育營的機會，就服處將透過職涯活動帶領新住民子女盤點文化及語言優勢，是新住民就業服務的創新作為。北市就服處呼籲社會各方給予支持，積極任用新住民子女，與政府合作喜迎新住民子女的十年就業高峰期！

新住民二代職涯探索活動將於7月17日上午10點至12點在臺北青年職涯發展中心辦理，相關新住民就業服務資訊，請見台北就業大補帖。