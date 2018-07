「冰人奧茲」最後的晚餐到底吃了什麼?答案揭曉:山羊脂肪、紅鹿肉、小麥

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)根據《BBC》報導,科學家最近終於揭開了「冰人奧茲」的最後一餐到底吃了什麼的秘密,他們表示奧茲的最後一餐營養十分均衡,卻驚人的高脂。

「冰人奧茲」於1991年時,在義大利境內的阿爾卑斯山冰川,被一對德國登山客夫婦所發現,經科學家分析已經冰凍了長達5300年,成為歐洲目前最古老的天然冰封木乃伊。在成為木乃伊的過程中,奧茲的胃部因擠壓而移位,直到最近科學家利用掃描科技,才發現他的胃部,並得以據此研究他生前的飲食。

根據此次研究結果,科學家發現奧茲的最後一餐吃了山羊脂肪、紅鹿肉和小麥。飲食中脂肪含量高達50 %,與現代人的10 %相比顯然高出許多。

此項研究計畫,由位於義大利波扎諾的「歐洲研究學院」(Eurac Research)木乃伊研究所(Institute for Mummy Studies)團隊所執導。團隊中的法蘭克‧麥克斯納(Frank Maixner)博士表示,如果考慮到奧茲所在的海拔高度與低溫,並且他同時需要消耗大量體力,追捕野獸以填飽肚子,這樣的高脂飲食就不足為奇了,因為大量的脂肪可以使人在極度嚴苛的環境下更容易存活。

雖然奧茲的飲食非常均衡,但是你或許會好奇,他所吃的食物味道嘗起來如何呢?麥克斯納博士表示:「奧茲吃的食物絕對不可能像現今的食物一樣美味可口,想像當時沒有任何調味料,你就得直接品嘗山羊脂肪的『原汁原味』,以現代人的角度想像,實在是難以下嚥。」

What The Diet Of A 5,300-Year-Old 'Iceman' Says About Ancient Europeans.



The stomach contents of the frozen man show what ancient Europeans ate.https://t.co/LtiKUoFs49 #Otzi pic.twitter.com/yW0cU7wlYd