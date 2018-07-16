形象大逆轉！ 全脂乳品有助防心血管疾病

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）一般人都認為應少吃全脂乳品，避免攝取過多飽和脂肪，但一項新研究卻挑戰了這項說法，指全脂乳品或許反而對心血管有益。

美國農業部與衛生及公共服務部皆提出警示，指全脂乳品的飽和脂肪恐使體內低密度脂蛋白（low-density lipoprotein）升高，也就是俗稱的「壞膽固醇」。久而久之，這種膽固醇恐會導致動脈粥狀硬化（atherosclerosis）或冠狀動脈疾病。

為了探究乳品與心血管疾病的關聯，波士頓塔夫茨大學（Tufts University）弗裡德曼營養科學與政策學院（Friedman School of Nutrition Science and Policy）研究人員共檢視了2,900名65歲以上美國成年人健康狀況。

研究分階段紀錄了1992年、6年後，以及13年後，受試者血漿內三種脂肪酸的濃度，分析其與「總死亡率、原因別死亡率及心血管疾病風險」的關聯。

結果發現，無一脂肪酸與總死亡率相關。事實上，血液中含高濃度珠光脂酸（heptadecanoic fatty acid）的人，死於心臟疾病之風險反而較低。此外，整體脂肪酸濃度較高的人，死於中風的風險也低了42%。

研究人員呼籲有關單位重新審視當今營養守則，正視全脂乳品對人類的營養價值，尤其這類乳品往往富含鈣與鉀，是老年人不可或缺的營養素。

研究結果獲刊在美國營養學會期刊（American Journal of Clinical Nutrition）