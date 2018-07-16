2018世足賽台灣運彩創3大紀錄　 挹注國家運動發展基金7億

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）在俄羅斯舉行的2018世界盃足球賽冠軍爭霸戰，在法國拿下大力神盃後落幕。這場法國出戰克羅埃西亞之戰，15日深夜正式開踢，比賽一路踢過午夜，16日凌晨總統府凱達格蘭大道前，仍聚集大批民眾與外籍人士，為兩隊加油。

凱達格蘭大道上觀賞世足冠軍賽的台灣民眾。中央社

台灣運彩累計本屆世足總銷售達70億、冠軍戰單場銷售8.5億，以及單一國際賽事挹注國家體育運動發展基金7億，短短一個月內集眾人之力，寫下運彩史上多項紀錄。

冠軍賽法國以4:2勝克羅埃西亞，投注不讓分的消費者51%投注法國、克羅埃西亞36.7%、和局11.6%，有超過50%的消費者認為法國會贏得比賽。

台灣運彩指出，本屆世足賽四強賽及冠軍、季軍賽四場銷售，均達4億以上，依序為:

1. 7/15冠軍賽法國對克羅埃西亞8.5億。

2. 7/12四強賽英格蘭對克羅埃西亞4.1億居次。

3. 7/11四強賽比利時對法國、以及7/14季軍賽英格蘭對比利時，均以4億居第三。

法國球迷(上圖) 以及法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）（下圖前右3）等人，在凱道轉播現場一起拉開法國國旗，歡慶奪冠。中央社

台灣運彩公司今年提供單場及場中投注、多種投注玩法吸引消費者，另與中華電信共同強力行銷、加上媒體大幅報導等因素，炒熱世足投注。

今年最熱門的投注玩法除了不讓分，接著就是正確比數。冠軍賽正確比數4:2賠率高達130倍。

位在台中北區北平路二段40號的三冠王投注站，就有消費者投注5,000元串關購買季軍賽不讓分比利時獲勝賠率1.80倍，以及正確比數法國以4:2贏克羅埃西亞賠率130倍，最終抱回117萬，堪稱投注奇人。

2018世界盃足球賽在俄羅斯舉行，也帶動當地世足周邊商品的買氣(如下圖)。

照片來源:中央社