「促轉會」擬優先徵集陳文成案、林宅血案　未曝光文件

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「促進轉型正義委員會」委員葉虹靈今（16)日表示，「促轉會」日前分別向政府部門與民間徵集政治檔案，發現陳文成案、林宅血案還有未曾披露過的文件，這將是徵集的優先目標。

負責還原歷史真相的委員葉虹靈表示，「促轉會」並針對已經公開的政治檔案建立資料庫，將台灣保有高度完整性的政治案件資料，進行系統性的整理。



「促轉會」5月31日掛牌上路，今上午召開首場記者會。「促轉會」主委黃煌雄表示，「促轉會」要在兩年內提出總結報告，在時間壓力下，進行還原歷史真相、威權象徵處理、平復司法不法、重建社會信任等四大業務。他希望有限時間內能發揮團隊精神，提出一份具有亞洲標竿的報告。

「促進轉型正義委員會」16日舉行首場記者會，報告工作進度。主委黃煌雄（中）盼「促轉會」總結報告能釐清歷史真相。中央社

在威權象徵處理業務方面，「促轉會」委員楊翠指出，國家人權博物館清查出45處不義遺址，「促轉會」正在一一調查研究這些地點，將優先訪勘過去不能進入的地點，了解各遺址狀態後，再規劃如何保存、維護、展覽或其他用途。



楊翠表示，「促轉會」10日已實地訪查位於安坑的國防部軍人監獄（新店監獄）。該監獄建於1952年，過去無法進入，是「促轉會」調查後首度對外界說明。

白色恐怖時期的政治犯在軍法處判決後，都送到軍監服刑，曾關押政治犯涂炳榔、陳英泰、雷震、蘇東啟、黃信介、姚嘉文、張俊宏等人。



楊翠說，1952年至1987年間，軍人監獄是囚禁政治犯的重要場域，大都集中於「仁監」、「信監」和「智監」。

以1955年1月為例，當時關了2411人，其中包括870多名政治犯。2005年國防部核定裁撤新店監獄後，2006年移撥法務部矯正署，目前由新店戒治所使用。

她說，「仁監」目前仍在使用及關押犯人，「信監」目前沒有使用，保存狀態最好。軍人監獄內部也留有拜地藏王的廟、放風地、停屍間等處。

另在口述歷史中聽說有一處「龍泉刑場」，但無法確定該處曾槍決哪些人，還要進一步調查。



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促轉會提供的軍人監獄照片中，有一尊「獬豸」(發音為ㄒㄧㄝˋ ㄓˋ)塑像（如上圖)，底座寫著「回頭是岸」4個紅字。促轉會表示，這尊塑像從軍監時期保存至今，獬豸是中國神獸，傳說會辨別是非，主持正義，憲兵臂章也是使用獬豸圖騰。



她指出，鄰近軍人監獄的安華路有「安坑刑場」（今新店第三公墓範圍），例如曾槍決陳智雄、鄭評、以及泰源事件的江炳興等人，使用期間比馬場町刑場還長。上述遺址都是威權統治時期，大規模侵犯人權所在地，「促轉會」有責任與義務更深入勘查。



由於「促轉條例」明定「促轉會」業務包括清除威權象徵。在中正紀念堂的處置方面，楊翠說，文化部已舉行多次願景工作坊，現正進行專家會議徵集意見。

「促轉會」將參考文化部蒐集到的意見，盼年底前彙整出共識；「促轉會」也將調查全國有多少前總統蔣介石銅像，再討論如何處理。