(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)覺得比特幣安全嗎？小心，學者警告，目前仍在開發中的量子電腦，恐能快速破解虛擬貨幣密碼，盜走貨幣。

澳洲計算機學者馬克羅·托馬米謝爾（Marco Tomamichel），在媒體《對話報》上投書表示，雖然以複雜密碼保護的虛擬貨幣，傳統電腦難以破解，但在量子電腦正式上路後，這項優勢可能會消失。我們來看看他怎麽說。

首先，托馬米謝爾介紹，虛擬貨幣交易時，會牽涉到個人金鑰（private key）和公開金鑰（public key），兩者都是虛擬貨幣區塊鏈的密碼提示，目前電腦只有在同時得到兩者時，才能解開密碼，完成交易，可見金鑰對於虛擬貨幣安全，極爲重要。

托馬米謝爾補充，只要能解開區塊鏈密碼，其實任何人都可以在沒有金鑰的情況下，拿走虛擬貨幣，只是密碼數學難度過高，現代電腦無法成功破解。然而，托馬米謝爾警告，量子電腦可能可以用超高效率的方式，破解區塊鏈密碼的數學難題，因爲量子電腦能直接處理超微觀等級的量子力學互動，而不像傳統電腦，被局限在數位運算。

托馬米謝爾説明，目前學界一致認爲，量子電腦能解決的問題，共有兩個，其中一個是用來設定保護虛擬貨幣的密碼的「橢圓曲線」（elliptic curves），另一個則是求質因數。根據托馬米謝爾，現在數學家已經得到「秀爾演算法」（Shor’s algorithm），能夠解開橢圓曲線密碼，但這目前只是純粹數學理論，因爲傳統電腦無法執行該演算法。不過，這對量子電腦來説，似乎只是小菜一碟。

總結以上所述，托馬米謝爾表示，最有可能受到衝擊的，是公開金鑰已廣爲人知的情況，因爲量子電腦擁有的資訊較多，並可能影響高達3分之1的比特幣。他在結論部分建議，研究人員應盡速研發代替「橢圓曲線」，且量字電腦解不開的密碼設定法，來確保資產安全。

你的比特幣可以安全到何時？量子電腦將輕鬆破解金鑰

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