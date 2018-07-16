巴西設計師惡搞內馬爾！假摔專屬字體Ney type免費下載

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）巴西隊在2018世足賽表現亮眼，其中球員內馬爾以頻繁摔倒獲得「假摔王」的響亮名號，甚至滾出一套個人專屬英文字體，由巴西設計師親手打造，現在可於網路上免費下載。



內馬爾字體 Ney Type（圖片來源：Luciano Jacob臉書）

​於8強賽止步的巴西隊表現雖不如預期，但是比賽過程依舊精彩刺激。其中被大家注目的焦點為球員內馬爾，他以頻繁的假摔倒地及痛苦表情成功佔據媒體版面，並被網友製作成許多惡搞圖片瘋狂轉載。一名巴西設計師就集結了內馬爾倒地的身影製作成26個英文字母，「內馬爾專屬字體」 Ney Type命名取自內馬爾英文Neymar前三個字母。



這是內馬爾（圖片來源：Luciano Jacob臉書）

來自巴西的設計師 ​Luciano Jacob目前擔任Mutato廣告公司藝術總監，並曾替可口可樂、必勝客及Oreo等知名品牌設計廣告。身為球迷的Jacob看到巴西足球隊的表現後，化失望為力量的他不禁懷疑「說不定內馬爾假摔是想傳遞訊息？」，最終忍不住技癢出手惡搞，並且試圖解開內馬爾想告訴大家的秘密。

內馬爾變身成Jacob的謬斯男神，產出的系列平面設計來自內馬爾場上的照片與醒目文字的結合，並且將內馬爾摔倒在地的姿勢整理出類似英文字母A到Z的字體，雖然無法真正打字出來，但是編輯圖檔可於Jacob的臉書上免費下載。



內馬爾曾是巴西奪下2018世足賽冠軍的希望（圖片來源：Luciano Jacob臉書）



然而，他摔倒（圖片來源：Luciano Jacob臉書）



而且一直摔（圖片來源：Luciano Jacob臉書）

真相大白！在無奈的面對與2018世足冠軍無緣的事實後，Jacob接著揣測內馬爾的內心，覺得或許他是想宣傳2022世界盃足球賽，並將它製作成以下平面廣告。