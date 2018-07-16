朝野立委16日啟程訪美　拜會美眾院外交委員會主席

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院「台美國會議員聯誼會」將於16日訪美，拜會美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）、國會台灣連線成員及行政官員。民進黨立委劉世芳昨(15)日說，此行主要是為了讓美方知曉台灣現況。



中央社報導，立法院台美國會議員聯誼會將於16日至21日前往美國訪問，參訪團在抵達華盛頓後，17日將與羅伊斯見面，也將分別拜會美國參、眾兩院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、約霍（Ted Yoho）。



根據立法院「台美國會議員聯誼會」公布的訪美團行程，訪美團此行也將與眾院「國會台灣連線」共同主席哈波（Gregg Harper）及成員餐敘，並在18日視察駐美代表處，參加駐美代表高碩泰安排的歡迎晚宴暨僑宴。

除拜會美國國會議員外，訪美團也將拜會美國行政部門官員以及智庫學者，並於21日返抵台灣。



訪美團成員包括台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委蕭美琴，及副會長、國民黨立委江啟臣，另外還有國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、蔣萬安，以及民進黨立委劉世芳、林俊憲、余宛如等跨黨派立委。



劉世芳昨(15)日告訴中央社記者，這次訪問團國民兩黨立委都參與，不只是普通拜訪，重量級的美國會議員都會拜會，也將拜會美國行政官員，讓美方知道台灣的現況。預料此行一定會觸及兩岸問題，也會談到台灣旅行法及國防授權法案。



劉世芳說，她認為台美透過這樣的溝通，可增進雙方的瞭解及合作，這是好事。

聯誼會副會長江啟臣日前則表示，過去台美國會議員聯誼會主要拜訪對象，國會一定是第一優先，參、眾兩院特別是台灣連線的成員；去年參訪團曾進到國務院，但今年還不清楚安排情形，另外，還會拜訪美國在台協會（AIT）及相關智庫。