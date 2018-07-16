強化國際視野   6台生赴澳體驗雪梨生活

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為強化台灣青年國際視野及對政府駐外工作、僑務工作的認識，僑務委員會日前徵選6名台灣大學生於7月6日至13日前往雪梨進行文化交流，並參加華文教師研習會，認識澳洲當地華語文教學推廣。7月10日6名學生在雪梨文教中心與威樂比市（Willoughby）台裔市議員童伊品（Christine Tuon）、雪梨地區僑青及台灣學生會學子相見歡。

為期一周的文化交流活動中，來自台灣搭僑計畫6位大學生在雪梨文教中心主任吳春芳陪同下， 10日在雪梨文教中心與威樂比市臺裔市議員童伊品、雪梨地區僑青及臺灣學生會學子相見歡。

童伊品首先歡迎搭僑青年前來雪梨參訪，說明自己14歲時全家從臺灣移民澳洲，後畢業於新南威爾斯大學取得金融學系碩士學位，早年配合夫婿牙醫工作而居住郊外，近年始移居雪梨北岸，開始投入僑社活動，並曾擔任文教中心志工。

2016年獲選為澳洲臺灣同鄉會理事，同時擔任財務長職務，並於同年獲選為威樂比市市議員，積極協助雪梨臺灣日嘉年華活動，協助推動優質的臺灣文化及多元豐富的傳統藝術，希望任內持續推動增進臺灣文化在當地社會的能見度並促進交流。

童伊品帶領同學參觀威樂比市市議會，詳盡的介紹導覽讓大家瞭解地方民意機關的實際運作情形，均留下深刻印象。

童伊品鼓勵年輕朋友利用這次機會，觀察了解雪梨當地社會人文，拓展國際視野，提升國際參與能力。