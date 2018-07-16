造神運動喊停？ 習近平神隱官媒

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）在敏感的中國媒體界，官媒的報導主題與用字遣詞絕對經過重重把關，因此當人民日報在7月9日與15日兩天，頭版標題中都罕見地未出現領導人習近平的名字時，外界不禁揣測，莫非習近平神話不再？

美國之音15日報導，自習近平掌權以來，遭嚴格箝制的中國官媒，對習的吹捧力道可謂進入新的境界，令人想起當年對毛澤東近乎神話式的宣傳，習近平一度占據中共中央機關報《人民日報》頭版所有新聞標題。然而，本月9日、15日，該報頭版標題中，卻隻字未提習近平，一週出現兩次如此反常的現象，絕非偶然。

美國之音指出，所有中共控制的報紙，頭版的標題皆由中共宣傳部，甚至中共最高領導人直接掌控，並非報社編輯可左右。觀察家揣測，習近平消失頭條的現象，有可能是中共高層動盪，或許出現了質疑習近平的聲音。

中央社報導，習近平名字神隱之際，恰是美中貿易戰正酣之時。習近平上台以來對外立場強硬，引發中共內部擔憂其樹敵過多。貿易戰正式開打之後，中共宣傳部門悄悄收回「不惜一切代價」回擊的宣傳口吻，另方面也不准媒體再提「中國製造2025」計畫。

或許憂心貿易戰對中國衝擊擴大，恐使民意反噬習近平，因此預先冷卻「個人崇拜風」。也有評論指，此一情況若非習近平及核心人物主動授意，就是黨內已出現質疑習近平的暗流，藉此操作表達不滿。

７月９日人民日報頭版未見習近平（圖／中央社）