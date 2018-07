(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)南非一座銅礦場於週(15)日凌晨發生大火,造成5名礦工死亡,1人持續受困。

起火原因尚未得知,目前仍在調查當中。

MEDIA RELEASE: AMCU MOURNS DEATH OF FIVE TRAPPED WORKERS IN BURNING COPPER MINE. AMCU has learnt with sadness of the death of five workers at Phalaborwa Mining Company. pic.twitter.com/w5lYIv3wv7