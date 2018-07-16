球賽是最好的國際語言   高雄市府邀移工看世足季軍戰    

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進社會文化融合，高雄市政府與勞工局7月14日在邀請高雄的外籍移工朋友，與600名高雄市球迷到高雄市政府一同透過大螢幕觀看世足賽季軍戰，市府貼心提供熱狗、黑輪及爆米花給在場球迷品嘗，同時安排專業球評解說，穿插有獎徵答等互動遊戲，介紹貴賓與致詞內容均以移工母語翻譯，四維行政中心第一次同時響起中、英、泰語、印尼語、越南語。

這是第一場在市政府為國際移工舉辦的大型活動，邀請花式足球隊、樹德家商啦啦等帶動觀戰氣氛，提供熱狗、黑輪、爆米花等觀戰”軍糧”，現場充滿嘉年華般的熱鬧氣氛，同時安排專業球評解說，穿插有獎徵答等互動遊戲，介紹貴賓與致詞內容均以移工母語翻譯，四維行政中心第一次同時響起中、英、泰語、印尼語、越南語。

高雄市副市長長楊明州到場和廣大台灣、國際「球友」一起加入這場足球狂熱夜。

楊副市長表示，移工朋友是台灣產業的重要助手，市府以最能夠超越國籍、語言、文化隔閡的足球運動來展現高雄社會對國際移工平等、友善的心意。

主辦單位高雄市政府秘書處陳瓊華處長表示，足球對來自東南亞的國際移工朋友是非常重要的運動與心靈出口，這次的世足賽直播是第一場邀請國際移工齊聚市府的大型活動，讓四維行政中心從嚴肅的市政機關，搖身一變成為每位國際移工的主場，透過為自己熱愛的運動、球員加油，參與這場世界級的足球饗宴。

今天的活動也獲得泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處、日月光半導體製造股份有限公司、等許多高雄在地知名優良企業的熱烈響應贊助，與市府合作為國際移工朋友提供一個難忘的足球盛會，讓國際移工和高雄作更緊密的連結。

許多移工朋友在臉上彩繪支持球隊的國旗（圖片來源：高雄市政府）

移工與球迷在高雄市政府行政中心觀看世足賽季軍戰（圖片來源：高雄市政府）