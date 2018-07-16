一人上任內政部長　徐國勇：對每一位同仁有信心

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）內政部長新卸任部長今(16)日交接，由行政院秘書長卓榮泰監交，葉俊榮卸任內政部長後將出任教育部長，由徐國勇接下新任內政部長一職。

徐國勇致詞時表示，奉派接任內政部長，是高興，但也有上任新工作的壓力，會在葉俊榮打下的基礎上，繼續推廣內政部業務，他有信心把工作做好。

徐國勇指出，內政部同仁都是最好的，他當律師到現在，接觸很多好朋友都在內政部，因此他到內政部是一人上任，因為對內政部每一個同仁都有信心，不必另外帶人，相信同仁可以跟他站在一起，把內政工作做好。

內政部表示，葉俊榮部長自2016年5月接任部長一職，對內政工作全力投入，領導內政部及所屬機關同仁積極完成各項艱鉅的使命，包括完成國籍法、住宅法、危老條例、租賃專法、政黨法、228事件賠償條例及住都中心設置條例等各項重大法案的立(修)法，另都更條例及社團法草案也都已經進行到立法院朝野協商中。

內政部還說，有鑑於警消工作環境的高危險性，積極為警消爭取調高基層警消俸額。「0206花蓮震災」迅速啟動緊急應變與調度機制，讓傷亡降至最低。至各界關注的大埔案，後續將努力協助完成張藥房原地重建目標，落實居住正義等。

內政部補充，葉部長以對人民的照顧、對土地的關懷為基礎，秉持人親土親理念，完備各項制度的建構。此次葉部長轉任教育部部長職務，同仁均感到非常不捨，並獻上最深的祝福之意。

內政部表示，新任徐部長國勇畢業於國立中興大學法律學系，國立台灣海洋大學海洋法律研究所法學碩士及博士，具法律專業素養，曾擔任第9屆台北市議會議員、國際獅子會300A2區總監、三立電視台前進新台灣節目主持人、第6屆及第9屆立法委員、行政院發言人、政務委員兼發言人等職務。

內政部補充，2017年12月起擔任行政院政務委員兼發言人，具備良好溝通能力，成功扮演中央對地方政府及民間社團的橋樑。徐部長在葉部長奠定的基礎下，將帶領內政部及所屬機關同仁，為內政業務再創佳績。