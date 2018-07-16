29架阿帕契直升機明成軍典禮　空中分列式秀戰力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）幾經波折，陸軍航特部AH-64E 阿帕契守衛者( Apache Guardian )攻擊直升機，將於明(17)日舉辦成軍典禮。屆時阿帕契直升機將在空中展示性能與戰力，向國人證明國軍平時的訓練成果。

綜合Nownews與中央社報導，​國軍向美國採購的AH-64E阿帕契攻擊直升機，歷經近4年作戰測評後，17日將在桃園陸軍航特部601旅「龍城部隊」舉辦成軍典禮，象徵達成「全戰備」。

國軍向美國採購的30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，於103年10月全數完成交機，經過長達3年8個月的選員、換訓、接裝等作戰測評，扣除先前失事的一架外，其餘29架目前全數配置在桃園龍潭601旅「龍城部隊」。

阿帕契攻擊直升機的特色，包括主旋翼上的長弓雷達，能提供機上乘員360度全方向的地空搜索；除固定的30公厘鏈砲外，更可掛載地獄火飛彈等武器。



此外，搭配的先進飛行頭盔，只要透過「轉頭目視」目標物方式，鏈砲就能配合動作實施射擊，可以說是「看到哪，打到哪」。

中央社檔案照片

成軍典禮原定上週三(11日)舉行，因瑪莉亞颱風逼近而改期。據國防部活動規劃，部隊在接獲阿帕契成軍命令後，機隊將會啟動空中分列式與戰力展示。

屆時阿帕契將會展示俯衝的震撼力、靈巧的戰術動作與罕見的直升機炸彈開花等項目，讓國人見證阿帕契的優異性能。

為了迎接成軍典禮，近一個月來航特部601旅官兵都在龍潭預演，包括 AH-1W 超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M 黑鷹直升機都參加。

至於總統蔡英文17日是否出席、美國是否派員觀禮，仍無法對外說明，相關規劃還在準備當中。

報導指出，陸軍在2008年向美國採購30架阿帕契AH-64E直升機，總價超過新台幣593 億元，單機價格約7.9億元，採購內容還包括後勤、人員訓練，營區設施整建等。我國成為繼美國之後，第二個使用 AH-64E 直升機的國家。

不過，阿帕契交付陸軍後狀況不斷，先是發生編號808機，在降落時撞上基地民宅屋頂墜毀。之後更發生貴婦賞機團事件，讓陸軍形象嚴重受損。

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中央社13日引述國防部發言人陳中吉說，阿帕契是陸軍最新銳武器裝備，在陸空整體作戰、不對稱作戰中均能發揮實際效果。甚至歷次大型操演、配合各軍兵種演習中，都能看見阿帕契絕佳性能、防禦作戰實際效用。這次成軍，象徵達成「全戰備」需求，未來也會做好相關訓練。



國軍的陸航阿帕契直升機、UH-60M黑鷹直升機陸續到位，搭配原先就使用的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機等機型，不僅是國軍演訓要角，更是台海防衛作戰中不可或缺的一環。

國防部今年3月24日在博愛營區舉辦高中學生創意愛國歌曲觀摩賽時，曾安排黑鷹直升機等衝場表演。中央社檔案照片