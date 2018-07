脫歐困境新出路? 梅伊:川普建議我控告歐盟

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)英國首相梅伊日前透露了美國總統川普上週給她的一項建議:控告歐盟。對此,梅伊表示這項手段太過激烈,她不能接受。

梅伊在《安德魯·馬里秀》(BBC製作的脫口秀節目)上表示,川普告訴她:「協商一點必要都沒有,直接控告歐盟比較快。」

