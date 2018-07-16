(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)英國首相梅伊日前透露了美國總統川普上週給她的一項建議：控告歐盟。對此，梅伊表示這項手段太過激烈，她不能接受。

梅伊在《安德魯·馬里秀》(BBC製作的脫口秀節目)上表示，川普告訴她:「協商一點必要都沒有，直接控告歐盟比較快。」

President @realDonaldTrump told me I should sue the European Union,” says Prime Minister @theresa_may#marr pic.twitter.com/LfVzMKOXMJ — The Andrew Marr Show (@MarrShow) 2018年7月15日

川普在和梅伊見面之前，接受《太陽報》訪問的時候，也提過此事。他當時批評梅伊不接受他的建議，自毀脫歐美好前程，並表示日前甫辭職的外交大臣強生，才是英國首相的最佳人選。

但是13日兩領導人會面時，川普卻髮夾彎，斥責《太陽報》製造假新聞，他不僅親自向梅伊道歉，還表示梅伊是一個很有智慧的領導人。

兩人在梅伊的鄉間宅邸契克斯所舉行的記者會中，場面則顯得十分尷尬，川普表示，接受《太陽報》訪問時所言只是一項「建議」，梅伊不必看得太過認真。

雖然川普給出了這樣的建議，梅伊於週(15)日仍然堅定的表示:「我們會持續與歐盟協商。」

脫歐困境新出路? 梅伊:川普建議我控告歐盟