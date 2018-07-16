象牙製品買賣落日　台灣2020年1月1日全面禁絕交易

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）隨著國人保育觀念大幅提升，象牙製品的需求已逐年減少，行政院農業委員會林務局14日宣布，2020年1月1日起，台灣全面禁絕象牙交易。

林務局表示，國內《野生動物保育法》1994年全文修正時，即依據該法第16條規定，原則禁止象牙製品買賣及在公共場所陳列、展示，惟考量法規修正之時，相關藝品、刻印業等，多以此為生計，並留有大量庫存，為保障相關業者權益，於1995年訂定〈庫存象牙產製品管理補充說明〉，規定當年申報之庫存象牙產製品，經主管機關核准後仍許可買賣，作為法規修正後遭受影響的緩衝措施。

而當年所留下之象牙庫存，在歷經近1/4世紀的緩衝買賣措施後，隨著國內保育觀念已大幅提升，象牙製品需求大量減少，合法象牙製品交易平均一年僅約百餘件，權衡岌岌可危的現生大象族群存續，林務局遂於與國內刻印、珠寶藝品業者代表座談後，制定本次修正條文，自2020年1月1日全面禁絕國內象牙交易。

據聯合國國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN） 在2016年〈大象現況評估報告〉(African Elephant Status Report 2016)中指出，野生非洲大象族群自2006年調查結果尚存50.8萬頭，至2015年僅剩41.5萬頭，族群數量大幅減損了約20%，以此族群下降趨勢，非洲象可能在20年後滅絕。其中因為象牙的價值，所造成的盜獵，是造成大象野生族群生存的最大威脅。

2016年10月第17屆瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約締約國會議（CITES CoP17）大會在南非舉行，經各國代表討論決議，呼籲各國關閉國內合法象牙買賣市場。同年度，美國與中國，亦為有效阻止大象數量持續下降，均發布國內禁止象牙商業交易的法令，而鄰近之香港亦於今(2018)年通過2021年底結束當地象牙買賣禁令。

林務局指出，國內歷年來強化查核合法商家並積極查緝走私，CITES秘書處ETIS (The Elephant Trade Information System) 報告已將台灣自象牙非法貿易受顧慮國家名單中移除，顯見我國在保育工作的努力受到國際的肯定，惟近年來除象牙外，另有象皮等利用的多元化，造成越來越多的大象因此犧牲。

林務局強調，目前合法可販售之庫存象牙產製品，其買賣及陳列、展示仍須經縣市政府審查許可。違反者依同法第40條可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。期盼在全球關閉象牙市場的合作努力之下，大象族群能於野外自然永續繁衍，讓地球保留這珍貴美麗的野生動物身影。

Jay Chou: Elephants from WildAid on Vimeo.