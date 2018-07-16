台灣小將曾俊欣　溫布頓網球錦標賽奪冠

(台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導)「夜市小球王」曾俊欣，成功在溫布頓網球錦標賽青少男單決戰中強勢「踢館」，扳倒英國地主德瑞波（Jack Draper），笑奪大滿貫金盃。

在球場上表現出超齡沉穩的曾俊欣，對《中央社》表示，比賽剛開始時可能有一點壓力，不過一但進入狀況後，他就開始享受比賽，專心思考怎麼對付對手，觀眾的各種聲音都不會影響到他，「有一度只能聽到自己的呼吸聲。」

綜合媒體報導，台灣小將曾俊欣在溫網決賽中，以6比1、6比7跟6比4擊敗地主選手，成為第一位拿下溫布敦青少年冠軍的台灣球員，也進一步穩坐青少年世界第一的位置，接下來將續拚美網和青年奧運，明(2019)年轉職業賽。