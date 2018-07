台灣小將曾俊欣　溫布頓網球錦標賽奪冠

(台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導)「夜市小球王」曾俊欣,成功在溫布頓網球錦標賽青少男單決戰中強勢「踢館」,扳倒英國地主德瑞波(Jack Draper),笑奪大滿貫金盃。

在球場上表現出超齡沉穩的曾俊欣,對《中央社》表示,比賽剛開始時可能有一點壓力,不過一但進入狀況後,他就開始享受比賽,專心思考怎麼對付對手,觀眾的各種聲音都不會影響到他,「有一度只能聽到自己的呼吸聲。」

綜合媒體報導,台灣小將曾俊欣在溫網決賽中,以6比1、6比7跟6比4擊敗地主選手,成為第一位拿下溫布敦青少年冠軍的台灣球員,也進一步穩坐青少年世界第一的位置,接下來將續拚美網和青年奧運,明(2019)年轉職業賽。

A future Grand Slam winner?



Chun Hsin Tseng wins the boys’ singles title, defeating Jack Draper 6-1, 6-7(2), 6-4 in a thriller on No.1 Court#Wimbledon pic.twitter.com/V4W7ZigYVu