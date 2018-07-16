圖書館建設不停歇  未來新館設計思潮搶先看 

隨著時間的推移、需求的改變，近年來相繼新建的公共圖書館，不斷突破既有框架，以滿足新世代使用者的多元需求。它們所帶來的改變，開啟了圖書館的多元想像。

接下來，還會有哪些創新作為？一起來構築公共圖書館未來的空間藍圖吧！

台中綠美圖 以新思維引起閱讀共鳴

預計2020年完成的台中市立圖書館新總館（以下稱為台中綠美圖），不但是國內首創結合圖書館與美術館的複合式功能建築，也是普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）得主妹島和世在台灣的第一件公共建築作品。台中綠美圖建物由她與西澤立衛聯合建築師事務所，以及國內劉培森建築師事務所，共同合作進行設計，以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為設計理念，為國內圖書館創下劃時代的意義。

中市圖館長張曉玲表示，以往雖然也有在圖書館中規劃美術展覽區域，美術館中設有小型圖書館的功能，但圖書館和美術館的角色就如同主角和配角，台中綠美圖則是讓圖書館和美術館成為最佳男女主角。

中市圖館長張曉玲說，台中綠美圖是在風景中的一件藝術品。（中市圖提供）

台中綠美圖坐落於水湳智慧城，基地面積約2.6公頃，為地下兩層及地上七層的建築，總樓地板面積約1萬7,545坪，館內8個空間相互連結，預計於2020年完工，2022年正式啟用。

張曉玲指出，圖書館可以提供給讀者的各項服務目前已經幾乎達到極致，因此在思考如何擘劃未來的圖書館景貌時，必須有長遠的思考，未來的圖書館不只是藏書館，而是閱讀、學習、休憩、交流的空間，「以人為本」的規劃從使用者的角度出發，打破傳統圖書館框架，以創新思維引起閱讀共鳴。

台中綠美圖擁有8個大小不一的空間，彼此互相連結，動線友善清楚可達，創造出許多不經意的融合空間，採取分齡分棟設計，藉由圖書館裡兼具藝術、美術館中備有圖書之設計，雙館資源分享，跨域加值。空間功能包含教育、展覽、兒童遊戲等，滿足各年齡層、各族群的空間需求。打破傳統圖書館僅限於出借圖書的框架，不只借書，也可以由人與閱讀活動營造一個沒有壓力的交流場域，讀者可以直接面對面感受與交流，串起不同社會文化背景的讀者，引起閱讀共鳴。將圖書館打造成一個智能的、會自我更新、不斷變化成長的有機體，讓人們造訪時有高便利性和高質量的信息和服務。

台中綠美圖營造一個可以讓不同社會文化背景的讀者，面對面感受、交流的場域。（中市圖提供）

妹島和世認為，台中的特色是陽光，因此充分利用在地的氣候條件，將設計主軸放在空間穿透感，以群聚的建築物提供適宜藝文活動及閱讀氛圍的場域，藉由各棟之間正在發生的不同活動，感受到動態與多元的視覺經驗，進而啟發對於文化與知識的渴望與追求。

為展現「公園中的圖書館、森林中的美術館」，建物部分空間在地面上，部分空間則如懸浮著，風可自由穿越，半戶外的主要入口設於雙館中央，歡迎訪客從各個方向進入，抬高後的建築量體，未來民眾可以自由自在於地面廣場參與多元性的活動，定義屬於自己的台中文化。

內部建築設計多數採用挑高設計，創造寬廣的展覽及圖書閱覽空間，8棟建築的一樓及五樓是串連的，讓民眾可自由穿越，延伸活動空間。外觀透過金屬擴張網設計，不同角度、不同氣候都能呈現不同的顏色風格，建築充分融入基地周圍公園的綠意美景中，讓所有人都不自覺進入台中綠美圖，體現愉悅的閱讀與觀展經驗。

台中綠美圖也是少見全建物設計隔震層的圖書館，於地上鋼構與混凝土基礎中間配置隔震層，能降低整體鋼結構用量與基地開挖量，也能讓上方建物的結構更加輕巧，達到保護館藏，避免書架傾倒造成讀者受傷，減低地震可能造成的損毀。

張曉玲說，在台中綠美圖不必一本正經乖乖閱讀，因為閱讀行為不只一種方式，也可以閱讀人、閱讀風景、閱讀建築，它提供的是一個讓人自由自在閱讀、想要停留的「心靈空間」，台中綠美圖就是在風景中的一件藝術品，構成一幅美麗的圖畫，從早到晚因天候光線的變化，形成豐富且多變的樣態，待上一整天都嫌不夠。

台中綠美圖採用挑高設計，創造寬廣的室內空間。（中市圖提供）

南市圖新總館 全家人共同的好去處

而另一座正在建造中的台南市立圖書館新總館，在使用功能上同樣被賦予一個開放的角色；南市圖館長洪玉貞希望，它是一個全家人到了假日都會想去的空間，大家能夠在圖書館消磨一整天，度過既充實又快樂的一天。

既然期望全家人全天浸泡在圖書館中，餐飲的規劃成為必然。另外，不是每一個人對「閱讀」都會有一定的想法，每個人的興趣也都不一樣。因此，圖書館必須能夠符合各年齡層的生活型態，讓全家人可以在不同角落找到自己的需要；0～99歲的兒童、青少年、父母、樂齡……各有適得其所的空間，也能親子同樂！

南市圖新總館期許成為各年齡層都會想去的圖書館。（張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供）

兒童部分，新總館以學習探索為概念，規劃了五感體驗空間，透過「聽」、「說」、「讀」、「寫」、「玩」五感體驗提升孩子的閱讀素養。

台灣民眾的「閱讀素養」在國際排行成績並不出色，儘管家長總是要求孩子多看書，但若父母自己缺乏閱讀習慣，也沒有引導的能力。之前，南市圖曾辦過夜宿圖書館活動，就是為了示範家庭作息的理想模式。

五感體驗空間的設置，除了啟發孩子、提供早期素養教育，也肩負了指導家長的重責，讓家長建立陪伴與引導孩子閱讀的能力。

為了讓活潑好動的小朋友長時間待在圖書館中不會產生厭倦感，必須提供可以轉換的空間；於是，兒童區開了門就設置一處下挖的露天廣場，雖然是自然開放的空間，卻仍然有圍限的安全，就算父母親待在不同樓層，也不用擔心孩子的安危。

台南是美食之都，洪玉貞突發奇想的決定在新總館中設置烹飪專區，在這裡，會展示廚具，提供烹飪課程，更會教大家如何品味美食。

除了美食，台南市也是一個文化底蘊很深的地方，為了讓台南人了解先人對城市做了哪些偉大的事，新總館將在四樓設置「台南名人堂」，除了完整的資料和藏書，也會以策展方式呈現台南名人，透過多元展示，達到承先啟後、薪火相傳的鼓舞作用。可以想見的，「台南名人堂」這個空間應該是家庭中男主人較會產生興趣的地方。為了吸引男讀者群，影音空間也被賦予重要角色。

此外，新總館也設置了國際會議廳、青少年動漫區、實驗小劇場、文創產業等複合式空間，並整合戶外廣達1公頃的綠地，提供室內及戶外雙重生活體驗。

作為一座城市的圖書館總館，藏書量一定頗具規模。經過盤算，初估內部藏書有60萬冊，另有40萬冊罕用書，再加上1萬6,000冊日治時期古書收藏，以及名人堂的作品和文物。這麼龐大的量體如何閒適地安置在這座占地1.5公頃的建築中，對建築師而言是非常大的挑戰。

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與荷蘭Mecanoo建築事務所合作的團隊，在南市圖新總館競圖中拿到第一名。（台南市文化局提供）

預定2019年底正式開館的南市圖新總館，歷經17家國內、外建築師競圖，最後評選出張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與荷蘭Mecanoo建築事務所合作的團隊，他們所規劃的圖書館，是意圖打造出「我們這個年代的廟埕廣場」；一個可以相會、學習、保持消息靈通的場所。

為了展現這樣的意象與功能性，在硬體外觀上，設計師以台灣騎樓特色的倒立階梯式立面設計；從一樓到四樓漸漸往外擴展，外牆以竹林般的細長柱群撐起整棟建築物，挑高的大廳一進入就可以看到各個樓層，室內、室外連貫。

圖書館的最上層，一面望向中央山脈，另一面向著市區，立面隔柵上烙印著台南老街的花窗圖騰，除了有阻熱功能，也連結了台南的歷史與展望。

倒立階梯式立面設計，造型仿若一座大型天篷，除了騎樓意象，更充分考量在地氣候與陽光照射的因素。但就現實面而言，代表著三到一樓空間面積逐樓退縮，如何在有限空間置入豐富的藏書量後還能確保充分的流暢感，這是館方和建築師運籌帷幄過程中最大的難題。究竟，明年底這座受人期待的總館會以怎樣的面貌亮相，相信大家都迫不及待的想要見真章。

室內、室外連貫，讓南市圖新總館可以交換思想也交換夢想，並能與市民分享曾經歷過的生活。（張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供）

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