繼臉書推特　外交部將進軍IG接觸年輕世代

外交部透過新媒體增進與民眾互動並強化國際宣傳，繼設立臉書粉絲專頁、設立推特帳號後，將於7月底正式進軍另一個社群媒體Instagram（IG），盼拉近與年輕世代的距離。

外交部日前在外交部臉書（Facebook）粉絲專頁宣布，21日是外交部設立臉書專頁滿一週年的日子，當天外交部的IG也將正式登場。同時，外交部邀請民眾一起打造外交部IG的第一面牆，20日之前在IG上傳最能代表外交部的照片，並在照片說明中加上#MofaTaiwan或是#魔法台灣的Hashtag標籤，就有可能入選成為外交部IG首頁照片牆的一部分；入選者將獲得小禮物。

因應新媒體發展，外交部去年7月推出臉書粉絲專頁，接著今年4月設立推特（Twitter）官方帳號，希望藉由社群媒體讓民眾更了解外交工作，增加與民眾的互動，以及強化國際宣傳。

關於外交部推特的經營方式，外交部國際傳播司外文期刊科科長楊立彥接受中央社訪問時表示，推特推文的選材與內容主要是經由團隊討論後決定。藉由推特的推文，希望讓民眾了解外交部的工作內容，也盼跟國外政要互動。

楊立彥表示，外交部推特推文的內容有很多是外交部部內的活動，包括外交部長吳釗燮與部內同仁的便當會，以及接待國外訪賓，包括政府官員、國會議員、學者等。

推特是許多國家常用的社群媒體之一，不僅是政府機構與單位，許多國家領導人包括美國總統川普（Donald Trump）、日本首相安倍晉三、總統蔡英文等，以及國會議員、專家學者等人都有自己的推特帳號。

楊立彥說，當其他國家的官員、國會議員、智庫學者在推特上提到台灣，外交部就可以利用外交部的推特帳號在推特上直接與他們互動，並傳達台灣的聲音。

現在，推特已成為台灣向國際發聲的重要管道之一。其中的例子包括台灣因中國打壓，未能獲邀參與今年的世界衛生大會（WHA），外交部5月時，直接在推特上轉發世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的推文。

譚德塞在推文中表示，「你會參加今年的WHA嗎？」並邀請大家在WHA開會前一天，一起參加健走活動。外交部推特轉發這則貼文，並回應表示，台灣仍在等待WHA的邀請函，「是時候讓台灣以觀察員身份參與WHA以及其他WHO活動與會議，讓台灣在全球健康扮演比較重要的角色。」

楊立彥說，轉推譚德塞的推文目的在於凸顯台灣受到的不合理待遇，轉推的推文內容也受到許多網友的支持。台灣外交處境困難，但是在網路上大家都是平等的，透過網路的平台有對話的機會、管道，經營推特可說是「在國際場域上，多了一點為台灣發聲的管道。」

另外，楊立彥指出，經營推特的重點是及時回應新聞事件，表達外交部的立場，包括推文表示對布吉納法索與中華民國斷交的回應。許多國際主流媒體的亞洲特派員，研究兩岸、亞太的國外學者都有追蹤外交部推特，這有助增加台灣的國際發聲能量。

他說，外交部的推特主要是與美國、日本、歐洲的國際人士互動，因此推文以英文為主，再加上日文、法文、西文等。（編輯：郭萍英）